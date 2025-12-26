Meduca inaugura centros educativos en la comarca Ngäbe Buglé

Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) inauguró nuevas infraestructuras educativas en la comarca Ngäbe Buglé, como parte de los esfuerzos por mejorar las condiciones escolares en comunidades de difícil acceso, según fue comunicado por la institución.

Uno de los centros inaugurados fue el Centro Educativo Jengibre, cuya nueva infraestructura beneficia a 496 estudiantes. El proyecto representó una inversión de $2,851,756.00 e incluyó la construcción de ocho aulas teóricas, aulas de apoyo, un área de preescolar con zona de juegos cercada, un módulo de dormitorios con seis habitaciones, cocina-comedor tipo III, módulos de servicios sanitarios, plaza cívica, asta de la bandera, dirección, laboratorio de informática y áreas administrativas.

Además, el Meduca dio a concoer la ejecución de obras de saneamiento, instalación de sistemas de agua potable, tanques de reserva, instalaciones eléctricas, un sistema fotovoltaico, alarmas contra incendios y la señalización del plantel, garantizando condiciones adecuadas para la comunidad educativa.

También fue inaugurada la nueva infraestructura del Centro Educativo Llano San Martín, que beneficia a 215 estudiantes, docentes y padres de familia, y reemplaza las antiguas aulas tipo rancho. Esta obra tuvo una inversión de $2,048,214.57 e incluyó la construcción de cinco aulas teóricas, un aula de apoyo, un área de preescolar con zona de juegos, cocina-comedor, laboratorio de informática, dirección, parte del sistema de alarma contra incendios, sistema fotovoltaico, entre otros.

Adicionalmente, se realizaron trabajos de remodelación en cuatro aulas existentes, que contemplaron acabados de piso en pasillos, mejoras en puertas y ventanas, y la modernización del sistema de iluminación, fortaleciendo espacios más seguros y funcionales.

Asimismo, cerca de 96 estudiantes se benefician con las nuevas instalaciones del Centro Educativo Cerro Guásimo, una obra largamente esperada en la comarca Ngäbe Buglé, que reemplaza antiguas escuelas tipo rancho. Este proyecto contó con una inversión de $1,452,031.54 e incluyó la construcción de dos aulas teóricas, aulas de apoyo, preescolar con área de juegos cercada, un módulo de dormitorios con dos habitaciones, cocina-comedor tipo II, servicios sanitarios, letrina, plaza cívica, asta de la bandera y monumento.

También se desarrollaron obras de saneamiento, sistemas de agua potable y tratamiento de aguas residuales, así como la instalación de tanques de reserva, alarmas contra incendios, señalización, sistema fotovoltaico, entre otros.

Durante las inauguraciones, la ministra de Educación, Lucy Molinar, destacó la importancia de mejorar los espacios escolares para garantizar instalaciones dignas, seguras y adecuadas, que contribuyan al proceso de enseñanza-aprendizaje y al bienestar integral de los estudiantes.

En los actos también participó la directora regional de Educación de la comarca Ngäbe Buglé, Ley Dis Tugri, quien resaltó el impacto positivo de estas obras para la comunidad educativa.