Ministra de Gobierno defiende lista de candidatos a rebaja de pena y aclara que no son indultos

Panamá/La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, aclaró este viernes que el Ejecutivo no ha otorgado indultos por delitos políticos, sino rebajas de pena a personas privadas de libertad que cumplen condena por delitos comunes y han completado los requisitos establecidos por la ley para ser beneficiados.

Nosotros no hemos otorgado indultos en materia de delitos políticos. Hemos publicado una lista de rebajas de pena por delitos comunes, correspondientes a personas que, dentro del sistema penitenciario, han cumplido con los fines de la pena. Han demostrado buena conducta, han respetado las reglas del sistema, se han incorporado a programas productivos, ya sea de estudio o trabajo, y han evidenciado que tienen capacidad para su reinserción a la sociedad”, explicó la ministra.

La aclaración surge en medio de los cuestionamientos públicos por la rebaja de pena concedida a Milena Edith Vallarino Morales, esposa del exministro Guillermo Ferrufino, quien figura en la lista de personas que podrían beneficiarse con esta medida durante la actual administración del presidente José Raúl Mulino.

Vallarino de Ferrufino, al igual que su esposo, cumple una condena de seis años de prisión por el delito de enriquecimiento injustificado.

El Ministerio de Gobierno publicó el 24 de diciembre una lista de 484 personas privadas de libertad, candidatas a recibir rebaja de pena en los próximos días, conforme a los procedimientos legales vigentes.