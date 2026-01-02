Ministra de Educación, Lucy Molinar, anuncia relanzamiento del rediseño curricular

Ciudad de Panamá/La ministra de Educación, Lucy Molinar, confirmó el relanzamiento del proceso de rediseño curricular en 2026, con un enfoque participativo y descentralizado que prioriza la voz de los actores educativos en todo el país.

A partir de enero, se reactivarán las reuniones del equipo de actualización curricular, pero serán las propias redes educativas locales las que definirán los próximos pasos del proceso.

“Honraremos el compromiso de hacer este rediseño de forma orgánica y consultiva. Los verdaderos protagonistas —docentes, estudiantes, padres y directivos— tomarán las decisiones a través de sus redes”, señaló Molinar, destacando que su visión será compartida con el equipo, pero la última palabra corresponderá a quienes viven la educación en el aula.

Inversión

En cuanto a la inversión de 150 millones de dólares anunciada a finales de 2025, la ministra aclaró que, tras sanear proyectos de infraestructura que llevaban hasta 12 años estancados, ahora “todo es prioridad”. Explicó que el Ministerio de Educación (MEDUCA) avanzará al ritmo en que pueda garantizar fiscalización rigurosa y calidad técnica en cada obra.

“No vamos a permitir que nadie entregue una chambonada. Vamos a tener un ojo muy severo sobre la ejecución de estos recursos, porque la calidad de la infraestructura escolar es clave para el aprendizaje”, afirmó. Aunque no especificó colegios ni regiones, dejó claro que la estrategia ya no se centra en un solo punto geográfico, sino en un plan nacional integral, en el que cada centro educativo con necesidades pendientes será atendido conforme a la capacidad de supervisión del Meduca.

Desafíos institucionales

Respecto a los retrasos en la entrega de boletines escolares reportados en algunas escuelas, Molinar reconoció que hubo inconvenientes, pero aseguró que “ya se han saldado”. Atribuyó los contratiempos a un “año muy complicado”, marcado por múltiples desafíos institucionales y operativos, sin entrar en detalles. No obstante, reiteró que el ciclo escolar concluyó con normalidad y que los documentos académicos ya están en manos de las familias.

La ministra Molinar insistió en que el eje del trabajo del Meduca en 2026 será la calidad, la transparencia y la participación ciudadana. Tanto en currículo como en infraestructura, su enfoque se aleja de decisiones centralizadas y apuesta por un modelo donde la comunidad educativa local guíe las transformaciones.

“Lo que viene no es una imposición desde arriba, sino una construcción colectiva desde las aulas”, concluyó Molinar, en una señal clara de que la reforma educativa panameña buscará en 2026 consolidarse con raíces en el territorio y no solo en los despachos.