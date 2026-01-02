Gobierno espera resultados de auditoría para definir el futuro de la mina de Donoso

Consultado sobre la posibilidad de una revisión al Código de Recursos Minerales , Moltó aclaró que ese no es un tema que se esté abordando actualmente.

Ciudad de Panamá/El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, se refirió al tema minero, un asunto que, pese a que generó una convulsa y profunda crisis sociopolítica cuando se aprobó el contrato-ley en 2023 que luego fue declarado inconstitucional, el presidente José Raúl Mulino ha señalado que tendrá curso durante 2026, y que ha elevado la expectativa política y pública en la antesala del discurso presidencial a la Nación.

En ese contexto, el titular de la cartera de Industrias abordó la situación de la mina de Donoso y reiteró que cualquier decisión futura estará sustentada en criterios técnicos y ambientales.

"Los resultados de esa auditoría nos van a dar las bases para conversaciones futuras", precisó.

Moltó recordó que, desde el inicio de la actual administración, el Ejecutivo heredó una situación compleja en torno a la mina y que una de las primeras acciones fue la aprobación del plan de gestión segura, con el objetivo de garantizar la estabilidad ambiental del área y evitar riesgos de contaminación. Detalló que este proceso incluyó la remoción de materiales sensibles que podrían contaminar el área, todo bajo supervisión técnica.

"Eso está muy bien manejado, se hacen inspecciones todo el tiempo", subrayó.

Señaló que la prioridad del Gobierno ha sido manejar de forma adecuada la situación heredada y cumplir con el compromiso presidencial de proteger el entorno natural. Añadió que los recursos obtenidos por la comercialización del material existente serán destinados a obras para beneficio directo de la población.

"El presidente ha sido muy claro en que esto ambientalmente debe ser manejado de la forma correcta, lo ha demostrado así, exportamos el material, se comercializó el material que había ahí, se exportaron explosivos, se limpió el área, se le está dando mantenimiento a los equipos de forma que esto se mantenga de una forma ambientalmente correcta para que también proteja las áreas que están alrededor", indicó.

El ministro reiteró que actualmente se ejecuta la auditoría integral, cuyos términos de referencia fueron definidos de manera conjunta entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Comercio e Industrias, y que es administrada por MiAmbiente. Señaló que los avances y resultados se están publicando de forma periódica en los portales oficiales. “Ya responsablemente se están colgando los resultados de esa auditoría que nos van a dar las bases para conversaciones futuras”, afirmó.

Moltó recalcó que cualquier anuncio adicional sobre el futuro del proyecto minero corresponde exclusivamente al presidente de la República y será comunicado cuando el Ejecutivo lo considere oportuno, ya sea este 2 de enero o en otro momento.

Subrayó que, por ahora, el enfoque ha sido evitar que el sitio se convierta en un problema ambiental y manejarlo conforme a los más altos estándares de protección.

Sobre la capacidad de inspección y supervisión, el titular de Comercio e Industrias explicó que se mantiene un trabajo conjunto con el Ministerio de Ambiente, con visitas periódicas al área y publicación de los informes correspondientes. Aseguró que el proceso se está llevando con transparencia, no solo como discurso, sino con hechos verificables.

Empleos y Bocas del Toro

En un plano secundario, el ministro también se refirió a la generación de empleo, destacando que Panamá se ha abierto como Estado asociado al Mercosur, lo que fortalece su posición como plataforma logística y de reexportación regional. Indicó que las giras internacionales y las rondas de negocios han generado oportunidades para micro, pequeños y grandes empresarios, además de empleo local.

Moltó abordó además la situación de Bocas del Toro, provincia golpeada por la crisis bananera, y confirmó la recuperación progresiva de empleos tras el acuerdo con la empresa Chiquita Panamá, que ya avanza con los primeros 3 mil empleos en la primera fase, así como la presentación de un proyecto de centro agroindustrial, orientado a diversificar la producción y agregar valor a rubros como el cacao y el plátano. “El cacao de Bocas del Toro es uno de los mejores del mundo”, afirmó, al señalar que el objetivo es replicar historias de éxito similares a la del café chiricano.

