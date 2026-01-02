Betserai Richards exige resultados del gasto público y agenda legislativa enfocada en la ciudadanía

El diputado aseguró que existen señales de consenso dentro de la Comisión de Credenciales y adelantó que su bancada dará un margen de tiempo para que se logren cambios sustanciales. “No estamos de acuerdo con modificaciones estéticas”, advirtió.

Durante la jornada en que la Asamblea Nacional retoma sus funciones para el nuevo periodo legislativo, y previo al informe presidencial, el diputado independiente Betserai Richards, quien integra la bancada Seguimos junto a diputados del Movimiento Otro Camino (MOCA), afirmó que el país necesita ver resultados concretos del gasto público, así como una agenda legislativa enfocada en el impacto real sobre la calidad de vida de los panameños.

"El 2 de enero del año pasado, la excusa era que el presupuesto había sido dejado listo por el gobierno del presidente Cortizo, que no habían podido comenzar a ejecutar obras; yo creo que ya este año 2025 comenzaron a elaborar su presupuesto al 100%, se lo aprobamos como Asamblea Nacional; en mi circuito no hemos visto resultados, pero yo espero que el discurso esté enfocado en resultados", recordó.

Al hacer un balance del funcionamiento de la Asamblea Nacional, el diputado reconoció que uno de los principales cuestionamientos ciudadanos sigue siendo el tamaño de la planilla legislativa. Indicó que, aunque han circulado reportes sobre nuevos nombramientos, el presidente del Órgano Legislativo ha explicado que existen limitaciones legales para desvincular a funcionarios protegidos por la ley de carrera legislativa, aprobada en el periodo anterior.

"Porque si votan a 300, 400 personas y esas 400 personas van a la Corte Suprema de Justicia y presentan una demanda, la corte tendría que ordenar su restitución con salarios caídos. Entonces, el primer reto, le he pedido al presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, es que aprobemos o que modifiquemos la ley de carrera legislativa", explicó.

Dijo haber solicitado formalmente que se impulse una reforma para corregir esa situación.

Otro de los temas centrales abordados fue la reforma al reglamento interno de la Asamblea, que no logró concretarse en el periodo anterior. El diputado aseguró que existen señales de consenso dentro de la Comisión de Credenciales y adelantó que su bancada dará un margen de tiempo para que se logren cambios sustanciales. “No estamos de acuerdo con modificaciones estéticas”, advirtió.

Richards enfatizó que la reforma debe incluir descuentos salariales para diputados ausentes, así como controles estrictos de asistencia del personal, incluso mediante marcación biométrica, al considerar que actualmente existen vacíos que permiten irregularidades. Añadió que estas medidas son necesarias para recuperar la credibilidad de la institución.

Más allá de los asuntos internos, el diputado hizo un llamado a que la Asamblea priorice leyes que impacten directamente a la población, citando como ejemplos el alto costo de la energía eléctrica y la necesidad de mejoras estructurales en el sistema de salud, iniciativas que —según afirmó— suelen quedar estancadas en comisiones.

