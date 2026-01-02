La Asamblea Nacional abre el ciclo político de 2026: Informe presidencial y nuevo periodo legislativo

El discurso presidencial no solo marcará el arranque formal del nuevo periodo legislativo, sino que también servirá como termómetro de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo , en un contexto político caracterizado por tensiones internas y fracturas entre bancadas .

Ciudad de Panamá, Panamá/El pleno de la Asamblea Nacional se perfila como el epicentro político que marcará el inicio de un nuevo periodo de sesiones ordinarias, pero también como la plataforma desde la cual el Órgano Ejecutivo, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, rendirá su informe a la nación y delineará las prioridades de su gestión para el año que comienza.

Será hoy viernes 2 de enero cuando el mandatario se dirija al país desde el hemiciclo legislativo. El propio presidente adelantó que realizará varios anuncios, en un mensaje publicado este jueves en su cuenta de X, en el que subrayó el tono político y simbólico de la jornada.

Iniciamos un nuevo año con el mismo ímpetu y las mismas ganas de seguir trabajando con todo, por y para ustedes y por este bello país. Mañana [hoy], desde la Asamblea Nacional, brindaremos nuestro mensaje a la nación, con la transparencia y el compromiso que siempre han guiado nuestro trabajo. Seguimos avanzando para que el 2026 sea un mejor año para Panamá!!”, escribió Mulino.

El discurso presidencial no solo marcará el arranque formal del nuevo periodo legislativo, sino que también servirá como termómetro de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, en un contexto político caracterizado por tensiones internas y fracturas entre bancadas.

Un Legislativo con prioridades aún indefinidas

Mientras el Ejecutivo afina su hoja de ruta, en la Asamblea Nacional, que continuará este nuevo periodo bajo la presidencia del diputado panameñista Jorge Herrera, aún no se han definido con claridad los temas que serán prioridad para el Legislativo.

Lejos de mostrar cohesión, el ambiente parlamentario ha estado marcado por un recrudecimiento de las diferencias entre la bancada independiente y diputados de partidos políticos tradicionales, lo que anticipa un escenario complejo para la construcción de consensos.

Aunque Herrera llegó a la presidencia del Legislativo con el respaldo de la coalición Vamos y otros aliados, esa alianza no garantiza estabilidad ni unidad política. De hecho, las fisuras entre Vamos y Herrera quedaron en evidencia al cierre de la última legislatura, en octubre del año pasado.

En ese momento, diputados de Vamos reclamaron públicamente al presidente de la Asamblea por compromisos que no se cumplieron, entre ellos el avance de proyectos de ley anticorrupción, uno de los principales estandartes del bloque independiente.

La mina, un tema latente

De cara a este nuevo periodo, la bancada Vamos ha dejado claro que aspira a ser más contundente en sus reclamos, especialmente en torno al tema de la mina en Panamá, un asunto que continúa generando debate político y social. Así como del etanol, entre otros.

Este tema, según fuentes legislativas, podría ser abordado por el Ejecutivo durante el primer trimestre del año, lo que añade presión tanto al discurso presidencial como a la agenda legislativa que se construya en las próximas semanas.

Así las cosas, el inicio del nuevo periodo de sesiones ordinarias no solo inaugura un calendario institucional, sino que abre una etapa decisiva en la relación entre los poderes del Estado, en la que el mensaje presidencial, las alianzas legislativas y los temas sensibles del país convergerán en un mismo escenario: la Asamblea Nacional.