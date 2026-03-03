Aviso de vigilancia por sensación térmica se extiende hasta el 6 de marzo

Estas condiciones incrementan la sensación térmica que la población puede percibir, especialmente durante las horas de la tarde.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá emitió un aviso de vigilancia por sensación térmica y temperaturas elevadas que se extiende hasta el próximo 6 de marzo.

Ante la pregunta sobre por qué se amplió el plazo inicial que vencía el 1 de marzo, la meteoróloga Pilar López respondió que el país mantiene condiciones similares de poca nubosidad y baja probabilidad de precipitaciones.

"Se mantienen condiciones bastante secas en gran parte del país y esto amerita también que la radiación ultravioleta o la radiación solar incida directamente sobre la superficie terrestre, aumentando las temperaturas", explicó López.

La meteoróloga detalló que durante la jornada se han registrado hasta 35 grados en algunos sectores, especialmente hacia Chiriquí, mientras que en las provincias centrales las temperaturas se ubican alrededor de los 34 grados.

Estas condiciones incrementan la sensación térmica que la población puede percibir, especialmente durante las horas de la tarde.

Ante la consulta sobre cuáles son las zonas de mayor afectación, la meteoróloga precisó que los lugares con sensación térmica más alta serían las provincias centrales y Chiriquí, es decir, el Pacífico Central y el Occidental, donde la sensación térmica puede rondar los 39 grados.

López aclaró que el hecho de que haya nubosidad no exime a la población del riesgo por rayos ultravioleta. "La nubosidad no limita en 100% el ingreso o el traspaso de la radiación ultravioleta", manifestó.

Por ende, cuando no hay casi nubosidad, los rayos UV inciden directamente, por lo que la protección debe mantenerse a diario.

Las recomendaciones del Instituto de Meteorología e Hidrología incluyen extremar precauciones entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, horario de mayor incidencia solar. La población debe usar cobertura, ropa adecuada, lentes, sombreros y, sobre todo, bloqueador solar, además de mantenerse hidratada.

La meteoróloga enfatizó que los rayos ultravioleta pueden perjudicar a las personas expuestas al aire libre en tan solo 15 minutos. Esta advertencia cobra mayor relevancia para quienes realizan actividades al aire libre o trabajan bajo el sol, como agricultores, constructores y personal de mantenimiento.

Con información de Yamy Rivas.