Asamblea Nacional: Diputados de MOCA hablan de los retos en la transparencia y los nombramientos claves

En el 2026, la Asamblea deberá realizar nombramientos institucionales críticos, entre ellos el de Defensor del Pueblo, Subcontralor y magistrados del Tribunal Electoral.

Ciudad de Panamá/Con el inicio del nuevo periodo legislativo en enero de 2026, los diputados del Movimiento Otro Camino (MOCA), José Pérez Barboni y Grace Hernández, han destacado los principales desafíos que enfrenta la Asamblea Nacional, con un enfoque firme en la transparencia, la rendición de cuentas y la renovación institucional.

Uno de los retos más urgentes es la reforma del reglamento interno, una tarea pendiente desde varios periodos atrás. Pérez Barboni señaló que esta reforma no debe ser “un maquillaje”, sino una transformación contundente que elimine privilegios, prebendas y protecciones que alejan a los diputados de la ciudadanía.

Ambos diputados de MOCA coinciden en que el reglamento debe avanzar a segundo debate con celeridad, tal como quedó pendiente en octubre de 2025, y que su aprobación dependerá del consenso entre los 71 diputados.

Otro eje central es la reducción de la planilla administrativa y legislativa de la Asamblea. Pérez Barboni insistió en que este proceso debe ser sistemático, no discrecional, y alineado con un compromiso de austeridad real. Hernández reforzó esta postura al subrayar que toda la gestión pública —incluida la Asamblea— debe ser clara, auditable y explicable para los ciudadanos.

Nombramientos

Además, en 2026 la Asamblea deberá realizar nombramientos institucionales críticos, entre ellos el de Defensor del Pueblo, Subcontralor y magistrados del Tribunal Electoral.

Sobre el Defensor, Pérez Barboni advirtió que, aunque el actual funcionario busca la reelección, el cargo exige una figura verdaderamente profesional, capaz de garantizar la defensa de los derechos humanos frente a instituciones gubernamentales. Hernández complementó esta visión al recordar que ningún cargo público está por encima del ciudadano: “Todos los servidores públicos estamos abajo del ciudadano, porque nuestra labor es servir”.

Respecto al Tribunal Electoral, ambos diputados llamaron a evaluar con rigor los perfiles tanto de salientes como de nuevos candidatos.

Participación ciudadana

En materia de política pública, Hernández enfatizó que no se puede legislar sin escuchar a la ciudadanía, especialmente en temas sensibles como la minería. Aunque el Ejecutivo ha anunciado que cualquier nuevo contrato minero se decidirá sin pasar por la Asamblea, MOCA sostiene que se debe respetar lo establecido por la Corte Suprema de Justicia y exige claridad jurídica sobre la intención del gobierno.

En conjunto, los diputados de MOCA plantean 2026 como una “mega oportunidad” para transformar la Asamblea desde la ética, la participación y la responsabilidad institucional. Su mensaje es claro: sin consenso, sin transparencia y sin voluntad colectiva de los 71 diputados, los cambios serán solo discursos. La ciudadanía, aseguran, merece resultados reales.