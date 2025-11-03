Presidente Mulino fija 2026 como el año de las transformaciones y admite el reto de la planilla estatal

Mulino añadió que su mensaje del 2 de enero “llevará ese componente (…)”, en alusión al llamado a la unidad nacional y al trabajo conjunto entre los distintos sectores.

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, adelantó que su mensaje a la Nación del próximo 2 de enero ante la Asamblea Nacional estará centrado en la construcción en unidad y en los cambios estructurales que planea su administración para 2026, un año que definió como clave para transformar el país.

“Estoy muy confiado, el año 2026 vendrá como un año de mucha transformación y muchas soluciones a muchos problemas postergados por mucho tiempo”, expresó el mandatario al referirse a los desafíos que enfrentará su gobierno en materia de desarrollo social, económico y de gestión pública.

Mulino añadió que su mensaje del 2 de enero “llevará ese componente (…)”, en alusión al llamado a la unidad nacional y al trabajo conjunto entre los distintos sectores. “Construcción en unidad sobre lo cual me pronunciaré próximamente”, dijo, subrayando que la cooperación entre instituciones y la ciudadanía será fundamental para alcanzar los objetivos trazados.

En materia económica, el presidente reconoció las limitaciones fiscales del Estado y la dificultad de atender todas las demandas al mismo tiempo.

Ojalá pudiera con la varita mágica poner a todos bien mañana, pero el esfuerzo se está haciendo por invertir mayores recursos en el sector social, de infraestructura y resolver los problemas de vialidad”, dijo.

Consultado sobre la planilla estatal, Mulino señaló que “la planilla tiene sus razones de por qué sube o por qué baja (…) la planilla estatal está en gran medida y en grandes sectores congelada por leyes especiales que garantizan a los beneficiados aumentos cada cierto número de años, y otra por los fueros que tienen, a mi juicio, un poco exagerados con relación a las enfermedades. Estamos en eso”.

Según la Contraloría General de la República, la planilla estatal alcanzó en agosto de 2025 un total de 264,774 funcionarios, con un sueldo bruto mensual de $450.6 millones. De esa cifra, 242,474 corresponden a funcionarios permanentes y 22,300 a eventuales. En comparación con julio, el gasto público aumentó en $3.1 millones, principalmente por contrataciones eventuales.

Mulino reiteró su compromiso de mantener la estabilidad, ordenar las finanzas públicas y enfocar la inversión estatal en obras y programas que impulsen la productividad y mejoren la calidad de vida de los panameños.