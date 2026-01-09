Autoridades refuerzan medidas de seguridad ante alta afluencia de visitantes en Bocas del Toro

La directora regional del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Alisson González, exhortó a la población a extremar las medidas de seguridad durante los desplazamientos marítimos.

Más de 3,000 personas se han movilizado desde el muelle de Almirante con destino a Isla Colón, durante los primeros días del mes de enero, según informó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) como parte del primer informe del operativo Guardianes Verano 2026.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía que se dirige a playas y ríos a mantener las medidas de prevención, especialmente durante esta temporada de vacaciones.

En este operativo participan diversos estamentos de seguridad, que mantienen cobertura en las playas de Isla Colón, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las personas que visitan estas áreas.

La directora regional del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Alisson González, exhortó a la población a extremar las medidas de seguridad durante los desplazamientos marítimos.

“Debemos extremar todas las medidas de seguridad, recordando siempre su dispositivo de seguridad, chaleco salvavidas", afirmó. Es muy importante también cuando usted se desplace a estas áreas atender todas las recomendaciones de los reglamentos de seguridad, evitar también las embarcaciones pequeñas; deben extremar todas sus medidas de seguridad y recordar que siempre uno es el primer anillo de seguridad”, indicó.

Por su parte, el director regional de la Autoridad Marítima de Panamá en Bocas del Toro, Jorge Chin, detalló que el movimiento reportado corresponde únicamente al transporte marítimo bajo su jurisdicción.

“Tuvimos un aproximado de 3000 personas que utilizaron el transporte marítimo. Me refiero nada más a la parte nuestra. Todos debidamente coordinados con las medidas de seguridad que hemos estado diciendo y, por lo menos, la mayoría cumplió. Uno que otro, pero eso se le llamó la atención; inmediatamente se pusieron su chaleco salvavidas”, indicó.

Chin agregó que se espera que la movilización hacia las islas continúe durante los próximos días, debido al periodo de vacaciones. “Estamos en tiempo de vacaciones, igual se espera que siga esa movilización hacia las islas”, expresó.

Asimismo, destacó que el operativo Guardianes Verano 2026 se desarrolla de manera interinstitucional, bajo la coordinación del Sinaproc.

Información de Nixón Miranda