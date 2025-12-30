Operativo Guardianes 2026: Estamentos de seguridad brindarán protección en más de 160 puntos a nivel nacional

El operativo se mantendrá vigente durante todo el periodo de vacaciones de verano y contempla un pie de fuerza de más de 3,000 funcionarios de los diversos estamentos.

Ciudad de Panamá/Este martes 30 de diciembre, representantes de diversos estamentos de seguridad e instituciones realizaron el lanzamiento conjunto del operativo "Guardines 2026", una acción coordinada que busca salvaguardar la integridad de los ciudadanos y turistas que visitarán playas, ríos y senderos durante la temporada de verano y las vacaciones escolares.

Se trata de una cooperación entre el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Cuerpo de Bomberos, Servicio Nacional Aeronaval, Servicio Nacional de Fronteras, Policía Nacional, Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Autoridad Marítima, que contempla más de 168 puntos de cobertura a nivel nacional.

José Marrone, jefe de Operaciones del Centro de Emergencias del Sinaproc, explicó que de 41 puntos de cobertura, 35 son cubiertos por el Sinaproc, mientras que el resto serán reforzados con las otras instituciones que participan en la acción.

Por mencionar algunos sitios, en Chiriquí se instalarán 17 puntos, de los cuales la mayoría son senderos y el resto son las playas La Barqueta, Esterico Rico, Las Mellizas y Las Lajas. En Bocas del Toro, la cobertura implica el río El Silencio y 3 playas que cubrirá el Cuerpo de Bomberos; en Colón, el sitio será playa La Angosta.

Marrone indicó que, en el caso de los senderos, se coordinará con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) para brindar el servicio de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Omar Smith, director del Sinaproc, hizo un llamado a la población, enfatizando que casi es imposible colocar a un agente, inspectores o guardavidas en cada esquina del país. Recordó que se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias significativas y solicitó prevención al ingresar a áreas costeras mientras que se mantienen estas alertas.

"Esta operación no es solamente fin de año, playa, sino también carnavales y Semana Santa", manifestó Smith.

En estas zonas, se instalarán banderas de diferentes colores que indican lo siguiente:

Bandera naranja: limita el punto de cobertura por parte del guardavida

Bandera verde: baño libre

Bandera amarilla: baño con precaución

Bandera roja: no debe ingresar al agua

Víctor Álvarez, director del Cuerpo de Bomberos, detalló que, adicional a los puntos de cobertura, también mantendrá la vigilancia por los incendios de masa vegetal y quema de basura, que en el último año se reportaron 1058 emergencias de este tipo durante la época de verano.

Álvarez advirtió que la posible extensión de la temporada seca podría provocar un aumento de atenciones por incendios.

La fuerza laboral del Cuerpo de Bomberos durante el operativo Guardianes 2026 es de más de 500 bomberos de las 11 zonas regionales, que también contempla a organizaciones comunitarias que han sido capacitadas para atender incendios.

Simón Henríquez, director de la ATTT, y el subcomisionado Kevin Quiel, director nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, hicieron un llamado a los conductores a seguir todas las recomendaciones de seguridad en la vía para prevenir hechos lamentables. Además, indicaron que se instalarán los respectivos operativos de inversión de carriles en cada caso que se requiera.

En tanto, Héctor De Sedas, secretario del Senafront, informó que desde la institución se dispondrá de un pie de fuerza de 1,200 agentes que custodiarán las zonas limítrofes del país como Bocas del Toro, Chiriquí, Darién, comarcas y Chepo, que contemplan el 25 % del territorio nacional.

"El primer anillo de seguridad son ustedes", alertó De Sedas.

Por su parte, el teniente Eliecer Castillo del Senan explicó que el personal dispuesto por la institución para el operativo de verano será de 2,715 agentes a nivel nacional, que se encargarán de fortalecer la seguridad vía marítima y aérea, así como los puntos de control en tierra firme.

A fin de prevenir situaciones de naufragio, que cobran la vida de ciudadanos cada año, Alexis Peña, de la Autoridad Marítima de Panamá, afirmó que se vigilará de manera estricta el cumplimiento de los chalecos de seguridad en cada embarcación.

Vacaciones, carnavales y Semana Santa son algunos de los momentos en que el flujo de visitantes a senderos, ríos y playas suele aumentar, y con esta acción, se busca prevenir la mayor cantidad de hechos que pongan en riesgo la vida y la seguridad de los visitantes.

