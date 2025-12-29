Piden suspensión de Stefany Peñalba por presunta extralimitación de funciones

Esta acción constituye la tercera denuncia interpuesta contra la alcaldesa, luego de la demolición del monumento, ocurrida la noche del sábado 27 de diciembre.

Panamá Oeste/Una nueva denuncia administrativa fue presentada este lunes ante la Gobernación contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, en la que se solicita la suspensión de su cargo por presunta extralimitación de funciones, mientras se desarrollan las investigaciones relacionadas con la demolición del monumento por los 150 años de la presencia china en Panamá.

Ileana Tejera de Lee, una de las demandantes, explicó que corresponde a la gobernadora Marylín Vallarino tomar una decisión, al ser la jefa administrativa del proceso.

Según indicó, la denuncia se fundamenta en los hechos ocurridos la noche de la demolición, al considerar que no se ha logrado obtener una certificación de un procedimiento administrativo apegado a la Ley 38 de 2000.

No hemos logrado obtener una certificación de un procedimiento administrativo conforme a la ley. Se han violentado todas las normas vigentes y esas acciones nos violentan a nosotros, los panameños, el debido proceso. Como ciudadanos de este país tenemos derecho a los monumentos históricos y culturales. No necesariamente por ser una autoridad electa se tiene la potestad de derribarlo a su antojo”, expresó Tejera de Lee.

Por su parte, David Tejada, otro de los demandantes, señaló que el procedimiento utilizado por la alcaldesa fue inadecuado. Afirmó que desde que la asociación de la comunidad china solicitó el permiso o autorización para dar mantenimiento al monumento, hubo un silencio administrativo por parte de la autoridad municipal.

Cabe destacar que existen dos denuncias penales presentadas ante el Ministerio Público contra la alcaldesa de Arraiján, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y delitos contra el patrimonio histórico de la Nación, tras la demolición del monumento ubicado en el mirador del Puente de las Américas.

Una de las denuncias fue interpuesta por la abogada Edna Ramos ante la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Anticorrupción, mientras que la otra fue presentada ante el Ministerio Público en Panamá Oeste.

Las investigaciones continúan mientras se evalúa la responsabilidad administrativa y penal de la autoridad municipal.