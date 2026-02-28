MiAmbiente investiga incendio en la Reserva Forestal El Montuoso

Herrera/Un incendio de masa vegetal registrado la noche del 27 de febrero en la Reserva Forestal El Montuoso fue controlado y liquidado por los guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), en conjunto con agentes de la Policía Ambiental.

Según explicó MiAmbiente, se detectaron dos focos de incendio dentro de plantaciones de pino caribe y especies nativas, en los sectores de Rinconsito del Gato y la comunidad de La Peña.

Según Saturnino Aizprúa, jefe de la Reserva Forestal El Montuoso, el siniestro afectó aproximadamente dos hectáreas dentro del área protegida. Actualmente, personal se mantiene en el sitio realizando inspecciones y monitoreo, con el objetivo de descartar cualquier posibilidad de reignición y efectuar el levantamiento del polígono para determinar con mayor precisión la superficie impactada.

Por su parte, la directora regional de MiAmbiente en Herrera, Enilda Medina, informó que la alerta fue dada por moradores del área.

“La participación de la comunidad es fundamental; son un apoyo clave cuando se producen estos incendios para proteger el área protegida. Estamos iniciando una exhaustiva investigación como parte del correspondiente proceso administrativo e igualmente estamos presentando la denuncia ante el Ministerio Público para que quien resulte responsable reciba la sanción que la ley impone a quienes atentan contra el ambiente y la masa vegetal”, subrayó Medina.

La Reserva Forestal El Montuoso, considerada el “pulmón de Azuero”, además de ser el nacimiento de importantes afluentes como el río La Villa, es clave para el abastecimiento de agua en la región.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar actividades que puedan provocar incendios y a reportar cualquier situación irregular mediante la línea gratuita 311 y las redes sociales @miambientepma.