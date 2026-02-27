Néstor Delgado, corresponsal de TVN Noticas, recibe reconocimiento como hijo meritorio de Colón

En el acto protocolar convergieron representantes de distintos sectores: políticos, sociales, líderes comunitarios y empresarios de la provincia de Colón.

Colón/El periodista y corresponsal de TVN Noticias en la provincia de Colón, Néstor Delgado, recibió un reconocimiento por su labor periodística como hijo meritorio durante los actos solemnes del 174 aniversario de la fundación de la ciudad de Colón.

"Un reconocimiento que primero le doy gracias a Dios, segundo al pueblo de Colón, porque venimos a hacer un trabajo, un periodismo diferente, positivo para Colón, mostrando las cosas buenas de Colón y demostrando que en Colón lo bueno somos más", manifestó el corresponsal.

Delgado destacó que en la ceremonia también fueron reconocidas personas de diversos sectores: educadores, promotores, líderes campesinos, deportistas y periodistas, quienes "no se pudieron quedar por fuera" de este homenaje colectivo.

En el acto protocolar convergieron representantes de distintos sectores: políticos, sociales, líderes comunitarios y empresarios de la provincia de Colón.

Diógenes Galván, alcalde de Colón, destacó el propósito de la celebración. "Hoy estamos en nuestra celebración de los 174 años y en esta sesión solemne hemos hecho algo muy especial: reconocer a las personas que están haciendo algo por los demás sin recibir nada a cambio".

Galván añadió que este tipo de reconocimientos "es realmente lo que construye, lo que nos hace avanzar y también le da la oportunidad a aquellos que tienen alguna iniciativa de encontrar espacio para ser impulsadas".