Tragedia en Guásaro: mujer muere ahogada tras golpe de ola en Veraguas

Veraguas/Una tarde que parecía rutinaria terminó en tragedia en la desembocadura del río Guásaro, en Calobévora, al norte de la provincia de Veraguas. Una mujer de aproximadamente 35 años perdió la vida luego de que la lancha en la que viajaba fuera golpeada por una ola.

En la embarcación iban cuatro personas: el operador, un ayudante, la mujer fallecida y su hija de tres años. La menor fue rescatada en el lugar y llevada a Guásaro, donde quedó a salvo junto a los otros ocupantes.

La directora del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Yackzabeth Jiménez, explicó lo ocurrido. “Fue una embarcación tipo lancha en el área de Río Guásaro en Calobévora, Costa Norte, donde viajaban cuatro personas. Una ola los sorprendió provocando el accidente y una dama de aproximadamente 35 años perdió la vida. Los otros tres ocupantes de la lancha, gracias a Dios, se mantienen con vida”, informó.

Según detalló, en ese momento la zona se encontraba bajo aviso de vigilancia por oleajes moderados, el cual vencía ese mismo día. “Estaban bajo aviso de vigilancia por oleajes moderados y el aviso de prevención tuvo vencimiento el mismo día de ayer”, precisó.

El hecho eleva a seis el número de personas fallecidas por ahogamiento en la provincia de Veraguas en lo que va de 2026, una cifra que preocupa a las autoridades y que refuerza los llamados a la prevención.

Sinaproc reiteró la importancia de utilizar chalecos salvavidas, verificar las condiciones del clima antes de zarpar y atender los avisos oficiales, especialmente en áreas costeras y desembocaduras de ríos, donde el comportamiento del mar puede cambiar de forma repentina.

Mientras tanto, el Sistema Nacional de Protección Civil mantiene la búsqueda de una menor de edad reportada como desaparecida en la comarca Ngäbe Buglé.

La tragedia en Guásaro vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de las comunidades costeras ante el comportamiento del mar y la necesidad de reforzar la cultura de prevención en altamar y en ríos.

