CENA aprobó contratación excepcional para construir 50 puentes zarzos en la comarca Ngäbe Buglé

El proyecto contempla la construcción de puentes colgantes con una longitud aproximada de 2,750 metros lineales, beneficiando directamente a 43 centros educativos y a más de 17 mil estudiantes.

Ciudad de Panamá/El Consejo Económico Nacional (CENA) aprobó la solicitud de procedimiento excepcional de contratación presentada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para el diseño y construcción de 50 puentes zarzos en la comarca Ngäbe Buglé, con una inversión de 18.2 millones de dólares.

La medida busca mejorar la conectividad y garantizar un tránsito seguro para las comunidades de difícil acceso en la región, facilitando el desplazamiento de estudiantes hacia sus centros educativos.

El proyecto contempla la construcción de puentes colgantes con una longitud aproximada de 2,750 metros lineales, beneficiando directamente a 43 centros educativos y a más de 17 mil estudiantes. Además, se estima la generación de alrededor de 500 empleos directos y 1,500 empleos indirectos durante la ejecución de las obras.

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Ubicaciones de los puentes zarzos

La iniciativa se desarrollará en tres zonas principales de la comarca, distribuidas de la siguiente manera:

En la región Kodri, se construirán 12 zarzos en los distritos de Ñürüm y Müna, beneficiando a 14 escuelas con una matrícula aproximada de 4,048 estudiantes.

En la región Nokribo, se levantarán 9 zarzos en los distritos de Kankintú, Jirondai y Santa Catalina, donde existen 9 escuelas con alrededor de 2,500 estudiantes.

Mientras tanto, en la región Nedrini, con 20 escuelas y cerca de 10,500 estudiantes, se construirán 29 zarzos en los distritos de Mironó, Besikó y Nole Duima.

El procedimiento excepcional de contratación utilizado se fundamenta en el artículo 79, numeral 5, que permite la adquisición de bienes, servicios u obras necesarias para resolver necesidades básicas del Estado. Este mecanismo facilita la ejecución de proyectos prioritarios, especialmente en áreas vulnerables donde es urgente mejorar la conectividad y la seguridad de los ciudadanos.

Asimismo, el proceso se rige por la Ley 22 de contrataciones públicas, que establece las normas y principios para la selección de contratistas y la ejecución de contratos del Estado.

La aprobación del proyecto fue tomada por los miembros del CENA, integrado por los ministros de Economía y Finanzas, Comercio e Industrias y Desarrollo Social, así como representantes del Banco Nacional de Panamá y de la Contraloría General de la República.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP), entidad responsable de la ejecución y administración de estos proyectos, garantiza las especificaciones relacionadas con el diseño y la construcción, tanto en sus detalles técnicos como en los montos de cada obra.