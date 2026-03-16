MOP defiende construcción de zarzos en la comarca Ngäbe Buglé y explica criterios técnicos

El MOP señaló que la comarca Ngäbe Buglé presenta condiciones geográficas distintas a las de otras regiones del país, con caminos montañosos, comunidades dispersas y zonas de difícil acceso, lo que implica retos particulares para la ejecución de obras.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) aclaró los criterios técnicos y logísticos utilizados en la construcción de zarzos en la comarca Ngäbe Buglé, luego de cuestionamientos y comentarios surgidos sobre estos proyectos.

En un comunicado, la entidad explicó que las obras se ejecutaron mediante un procedimiento excepcional con el objetivo de iniciarlas lo antes posible, ya que, de haberse realizado a través de una licitación ordinaria, los trabajos podrían comenzar hasta agosto.

Según el ministerio, esa demora habría representado un riesgo para las comunidades, ya que en estas zonas se han registrado casos de niños que han muerto ahogados al intentar cruzar ríos.

El MOP señaló que la comarca Ngäbe Buglé presenta condiciones geográficas distintas a las de otras regiones del país, con caminos montañosos, comunidades dispersas y zonas de difícil acceso, lo que implica retos particulares para la ejecución de obras.

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Por esta razón, indicó que no todos los zarzos pueden compararse únicamente por su costo, ya que influyen factores como la ubicación, el transporte de materiales, el acceso al área, el diseño requerido y las características del terreno.

La institución también aseguró que los precios de estas obras no se fijan de manera improvisada, sino que se basan en estudios previos, consultas al mercado y en la base oficial de costos directos publicada por la Contraloría General de la República, conforme a los lineamientos establecidos en el sistema PanamaCompra.

De acuerdo con el ministerio, los zarzos adjudicados incluyen diseño, especificaciones técnicas, desglose de costos y controles para su respectivo refrendo, además de mantener relación con referencias utilizadas en procesos anteriores y con los parámetros establecidos por la ley.

El MOP añadió que las condiciones de cada obra pueden variar significativamente, ya que no es lo mismo construir un zarzo en un área accesible que en comunidades apartadas dentro de la comarca, donde la movilización de personal y materiales resulta más compleja.

Finalmente, la entidad reiteró que las empresas convocadas en estos procesos están legalmente habilitadas para contratar con el Estado y aseguró que la información correspondiente será publicada mediante los mecanismos de transparencia establecidos.

El ministerio sostuvo que estas obras responden a necesidades de movilidad y conexión de comunidades que durante años han enfrentado limitaciones para desplazarse dentro de la comarca.