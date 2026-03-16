Mujer es aprehendida en el Aeropuerto de Tocumen, se le vincula con triple homicidio ocurrido en Don Bosco

La sospechosa había sido retenida previamente en Estados Unidos debido a una orden de aprehensión emitida por las autoridades panameñas.

Ciudad de Panamá/Una mujer de 27 años fue aprehendida la tarde de este lunes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por su presunta vinculación con un caso de triple homicidio y tentativa de homicidio ocurrido en 2022.

La detención fue realizada por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), quienes interceptaron a la ciudadana panameña a su llegada al país en un vuelo procedente de Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades, la sospechosa había sido retenida previamente en ese país debido a una orden de aprehensión emitida por las autoridades panameñas.

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El caso por el que es requerida se remonta a septiembre de 2022, cuando se registró un ataque armado en el corregimiento de Don Bosco. En ese hecho, tres personas murieron y otras dos resultaron heridas luego de recibir múltiples impactos de bala mientras se encontraban en un establecimiento dedicado a la venta de comida rápida.

Tras su aprehensión, la mujer será puesta a disposición de la Fiscalía Metropolitana, específicamente ante la Sección de Homicidio, donde se continuará con el proceso correspondiente dentro de la investigación por delitos contra la vida y la integridad personal.