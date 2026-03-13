Desarticulan grupo dedicado a estafas en compras en línea: cuatro aprehendidos

Según las investigaciones, los imputados contactaban a empresas a través de plataformas digitales para realizar compras de artículos, simulando la cancelación mediante cheques sin fondos o depósitos fraudulentos, y retiraban la mercancía antes de que los bancos validaran los pagos.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional, en colaboración con el Ministerio Público, llevó a cabo la Operación Quimera en los corregimientos de Río Abajo y Alcalde Díaz, con el objetivo de desarticular un grupo delictivo dedicado a estafas mediante compras en línea.

Como resultado del operativo, cuatro ciudadanos panameños fueron aprehendidos. Según las investigaciones, los imputados contactaban a empresas a través de plataformas digitales para realizar compras de artículos, simulando la cancelación mediante cheques sin fondos o depósitos fraudulentos, y retiraban la mercancía antes de que los bancos validaran los pagos.

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La lesión económica estimada supera los 50 mil dólares, según denuncias presentadas ante las autoridades. Durante los allanamientos, se recuperaron 20 tanques de 55 galones y 17 tanques de 5 galones de aceite para autos, 11 celulares, 4 proveedores de armas de fuego y documentos relacionados con las compras fraudulentas.

Los aprehendidos y los indicios fueron remitidos a las autoridades competentes para los trámites legales y para continuar con las investigaciones. La Policía Nacional reiteró la importancia de la denuncia ciudadana para combatir este tipo de delitos y proteger el patrimonio económico de los panameños.