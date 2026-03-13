Incautan armas y drogas en gallera clandestina en Chiriquí

Tres personas fueron aprehendidas y quedaron a órdenes de las autoridades competentes.

David, Chiriquí/La Policía Nacional, con el apoyo del Ministerio Público, realizó un operativo en una gallera clandestina ubicada en el sector de Loma Colorada, provincia de Chiriquí, tras recibir denuncias de la ciudadanía sobre actividades irregulares.

Durante el registro, las autoridades localizaron cuatro armas de fuego, 48 municiones, proveedores, presunta sustancia ilícita y B/. 876.00 en efectivo.

Además, fueron aprehendidas tres personas, quienes quedaron a órdenes de las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes.

La Policía Nacional destacó la importancia de la denuncia ciudadana y reiteró su llamado a reportar de manera anónima cualquier irregularidad, con el objetivo de fortalecer la convivencia pacífica y garantizar la seguridad en la provincia.