Chiriquí/Luego de instalarse, el Consejo General Universitario determinó designar como rector encargado de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) al profesor Pedro González, quien asume el cargo tras la renuncia de Etelvina Medianero de Bonagas.

Una vez asumido el cargo, González dijo que estaría realizando una administración de adecuación y de puertas abiertas, en donde se busca el bienestar de los estamentos universitarios.