Jamaica sufre un apagón energético nacional

El suministrador de energía nacional, Jamaica Public Service Company , afirmó que estaba investigando el motivo del incidente, según un comunicado divulgado por Vaz y el primer ministro, Andrew Holness.

Kingston, Jamaica/Un apagón energético afectó toda la isla de Jamaica el viernes, dijo el ministro de Energía del país caribeño sin explicar los motivos del incidente.

"Apagón en toda la isla", publicó Daryl Vaz en la red social X. El servicio debería restablecerse a lo largo de la noche, agregó el ministro, quien detalló que "algunos lugares han empezado a recibir energía".

"Todas las estaciones energéticas se están reiniciando", agregó.

El suministrador de energía nacional, Jamaica Public Service Company, afirmó que estaba investigando el motivo del incidente, según un comunicado divulgado por Vaz y el primer ministro, Andrew Holness.

"Puedo afirmar que se iniciará una exhaustiva investigación sobre este Corte inaceptable por parte del proveedor de servicios", escribió Vaz.