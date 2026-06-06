Bicentenario del Congreso Anfictiónico: 68 delegaciones asistirán a Panamá

Un total de 68 delegaciones internacionales han confirmado su participación en los actos conmemorativos de la Semana de Alto Nivel del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, un evento que se desarrollará del 20 al 27 de junio de 2026. La convocatoria reunirá a representantes de diversos continentes en la capital panameña.

La cita diplomática conmemora el hito histórico de la integración americana convocado originalmente en 1826, y servirá como un espacio de discusión sobre la cooperación y las relaciones internacionales actuales.

Composición de las delegaciones de alto nivel

El reporte oficial de la cancillería panameña detalla que la convocatoria ha sumado el respaldo de diversos gobiernos y organismos internacionales. El desglose de la representación diplomática que asistirá a los eventos oficiales se distribuye de la siguiente manera:

Jefes de Estado o de Gobierno: 7 mandatarios han confirmado su asistencia presencial.

7 mandatarios han confirmado su asistencia presencial. Ministros y Viceministros de Relaciones Exteriores: 32 delegaciones estarán lideradas por altos cargos ministeriales.

32 delegaciones estarán lideradas por altos cargos ministeriales. Organismos Internacionales: 4 delegaciones correspondientes a secretarios generales de bloques multilaterales.

4 delegaciones correspondientes a secretarios generales de bloques multilaterales. Misiones Especiales: 25 representaciones encabezadas por embajadores, directores y altos funcionarios gubernamentales.

Relevancia geopolítica y agenda diplomática en Panamá

La conmemoración del Congreso Anfictiónico de Panamá busca reactivar el debate sobre los mecanismos de concertación y diálogo político entre las naciones del hemisferio. Fuentes diplomáticas señalan que el volumen de asistencia previsto para la última semana de junio sitúa al país en el centro de la agenda multilateral de la región.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que la logística y las reuniones bilaterales paralelas se coordinarán conforme vayan arribando los dignatarios al país. El evento formalizará discusiones en torno a los desafíos globales, la seguridad regional y los acuerdos de cooperación mutua, manteniendo el principio histórico de unión que inspiró el congreso hace dos siglos.