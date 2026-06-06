Panamá y Chile relanzan diálogo estratégico después de 10 años

La relación diplomática de ambos países suma 122 años de historia desde su establecimiento el 1 de marzo de 1904.

Panamá/Después de diez años sin celebrarse, Panamá y Chile retomaron el Mecanismo de Consultas Políticas, un espacio de diálogo estratégico que busca fortalecer la cooperación bilateral y abrir una nueva etapa en las relaciones entre ambos países.

La IV reunión del mecanismo se desarrolló en Santiago de Chile y estuvo encabezada por el subsecretario de Relaciones Exteriores chileno, Patricio Torres Espinosa, quien dio la bienvenida a la delegación panameña liderada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos.

La relación diplomática de ambos países suma 122 años de historia desde su establecimiento el 1 de marzo de 1904.

En su intervención, el viceministro Hoyos destacó que este renovado espacio de diálogo adquiere una relevancia especial bajo la administración del presidente chileno, José Antonio Kast.

La agenda: comercio, seguridad, migración y fortalecimiento institucional

La reunión permitió abordar una amplia agenda de temas considerados prioritarios para ambos gobiernos, entre ellos comercio, seguridad, migración y fortalecimiento institucional.

Las delegaciones también resaltaron la complementariedad de sus economías y las oportunidades que representa una mayor articulación entre la proyección de Chile hacia los mercados de Asia-Pacífico y la posición de Panamá como centro logístico, marítimo y financiero de las Américas.

En materia económica, las autoridades reafirmaron la vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito en 2006 y en vigor desde 2008, acuerdo que marcó un precedente al convertirse en el primer tratado comercial firmado por Panamá con un país sudamericano y que continúa siendo un motor para las inversiones entre ambas naciones.

De acuerdo con un informe oficial de la Cancillería, con la reactivación de este mecanismo de consultas, ambos países buscan consolidar una nueva etapa de acercamiento diplomático sustentada en la confianza mutua, el respeto y la cooperación, con la mirada puesta en los desafíos y oportunidades del futuro.