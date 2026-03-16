Hospital Santo Tomás abre convocatoria para plazas de médicos

Entre los requisitos generales para participar se encuentran ser panameño por nacimiento o naturalización, presentar copia de la cédula de identidad personal, copia del diploma de médico, idoneidad profesional vigente expedida por el Consejo Técnico de Salud Pública.

El Hospital Santo Tomás anunció la apertura de un concurso para el nombramiento de médicos en distintas especialidades, subespecialidades y medicina general, con plazas permanentes dentro de la institución.

De acuerdo con la convocatoria, se ofertan vacantes para médicos especialistas (III categoría) en áreas como anestesiología, dermatología, ginecología y obstetricia, medicina física y rehabilitación, medicina interna, neurocirugía, cirugía general, otorrinolaringología, patología, radiología médica e imagenología, urgencias médicas, ortopedia y traumatología, oftalmología y rehabilitación oral.

También se incluye una plaza para cirugía vascular periférica (I categoría).

En cuanto a médicos subespecialistas, se contemplan posiciones en gastroenterología (I categoría) y en cardiología, enfermedades infecciosas, medicina crítica, neumología, infertilidad, coloproctología, gastroenterología, nefrología, obstetricia crítica y materno fetal (II categoría).

La convocatoria además contempla plazas para médicos generales (IV categoría) en urgencias, así como posiciones en banco de sangre, trasplante y donación de órganos, salud ocupacional, epidemiología, docencia e investigación e Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS).

Médicos Especialistas – Categoría III (Permanente) Especialidad Plazas Anestesiología 3 Dermatología 1 Ginecología y Obstetricia 1 Medicina Física y Rehabilitación 1 Medicina Interna 1 Neurocirugía 1 Cirugía General 1 Otorrinolaringología 1 Patología 1 Radiología Médica e Imagenología 1 Urgencias Médicas 1 Ortopedia y Traumatología 1 Oftalmología 1 Rehabilitación Oral 1 Médicos Especialistas – Categoría I (Permanente) Especialidad Plazas Cirugía Vascular Periférica 1 Médicos Subespecialistas – Categoría I (Permanente) Subespecialidad Plazas Gastroenterología 1 Médicos Subespecialistas – Categoría II (Permanente) Subespecialidad Plazas Cardiología 1 Enfermedades Infecciosas 1 Medicina Crítica 3 Neumología 1 Infertilidad 1 Coloproctología 1 Gastroenterología 1 Nefrología 2 Obstetricia Crítica 1 Materno Fetal 1 Médicos Generales – Categoría IV (Permanente) Área Plazas Urgencias 7 Banco de Sangre 1 Trasplante y Donación de Órganos 1 Salud Ocupacional 1 Epidemiología 1 Docencia e Investigación 1 IAAS 1

Los interesados deberán solicitar el reglamento del concurso y presentar la documentación requerida en la Coordinación Institucional de Docencia e Investigación del Hospital Santo Tomás, ubicada en el segundo piso del edificio de Consulta Externa.

El período para la entrega de documentos será del 16 de marzo al 15 de abril de 2026, en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Entre los requisitos generales para participar se encuentran ser panameño por nacimiento o naturalización, presentar copia de la cédula de identidad personal, copia del diploma de médico, idoneidad profesional vigente expedida por el Consejo Técnico de Salud Pública, hoja de vida con ejecutorias documentadas, certificado de buena salud física y mental, dos fotografías tamaño carné y la aceptación expresa del reglamento del concurso.

Para médicos especialistas y subespecialistas, además se requiere presentar copia del título y de la idoneidad de la especialidad o subespecialidad correspondiente, debidamente registrada y reconocida por el Consejo Técnico de Salud Pública.