EN VIVO Mundial 2026| República de Corea vs Chequia: partido del Grupo A del torneo

México/El Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa su actividad con un choque de estilos opuestos en territorio mexicano, donde la Selección de la República de Corea se enfrenta a Chequia en el Estadio Guadalajara. Ambos combinados buscan sumar sus primeros tres puntos para encarrilar el torneo de la mejor manera.

Detalles del Partido

Competición: Copa Mundial de la FIFA 2026™ (Fase de Grupos - Jornada 1)

Copa Mundial de la FIFA 2026™ (Fase de Grupos - Jornada 1) Grupo: Grupo A

Grupo A Sede: Estadio Guadalajara, Zapopan, México

Estadio Guadalajara, Zapopan, México Horario local: Hoy, 11 de junio, a las 8:00 PM (Hora de México) / 9:00 PM (Hora de Panamá, EST)

¿Cómo llega la República de Corea?

Los Guerreros de Taeguk afrontan su duodécima participación mundialista (y la undécima de manera consecutiva) consolidados como una de las potencias indiscutibles del fútbol asiático. El equipo dirigido por Hong Myung-bo llega con el cartel de favorito para este encuentro, sustentando su juego en una mezcla de velocidad y jerarquía individual en las principales ligas europeas.

Figuras clave:

Son Heung-min: El atacante y capitán sigue siendo el alma y la principal referencia ofensiva del equipo.

Lee Kang-in: El talentoso mediocampista del Paris Saint-Germain aporta la dosis de creatividad y desequilibrio en tres cuartos de cancha.

Kim Min-jae: El pilar del Bayern Múnich comanda la zaga defensiva, clave para contener el poderío físico europeo.

¿Cómo llega Chequia?

La selección europea, bajo la dirección técnica de Miroslav Koubek, vive una cita histórica al concretar su regreso a una Copa del Mundo tras 20 años de ausencia (su última participación fue en Alemania 2006). Fieles al estilo histórico de la región, el conjunto checo destaca por su rigor táctico, transiciones directas y un bloque compacto difícil de quebrar.

Figuras clave:

Tomáš Souček: El mediocampista es el auténtico motor, encargado de equilibrar la mitad de la cancha y aportar presencia en ambas áreas.

Patrik Schick: El delantero del Bayer Leverkusen es la principal carta de gol y buscará aprovechar los espacios que la velocidad coreana pueda dejar en el fondo.

Claves del Encuentro

El ritmo del partido: Corea del Sur intentará imponer transiciones rápidas y dinámica alta. Si Chequia logra pausar el juego y llevarlo al terreno físico, aumentará sus posibilidades de éxito.

El juego aéreo: Una de las principales armas del cuadro checo con hombres como Souček y Schick, faceta en la que Kim Min-jae tendrá que liderar la resistencia coreana.

Efectividad en las áreas: Al ser el debut, el margen de error es mínimo. El equipo que logre capitalizar primero el nerviosismo inicial dominará las acciones de un grupo que promete ser sumamente cerrado.