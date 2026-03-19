Alertan sobre deterioro de salud de preso político cubano tras huelga de hambre

La huelga de hambre es una forma de protesta recurrente entre los disidentes cubanos en prisión.

Familiares y oenegés alertaron este jueves del deterioro de la salud del preso político cubano Roilan Álvarez Rensoler, quien fue hospitalizado tras sufrir un paro cardíaco en medio de la huelga de hambre que inció hace mes y medio.

El activista de 40 años se declaró en ayuno el 31 de enero tras ser detenido por fijar carteles antigubernamentales y dañar una valla con la imagen de Fidel Castro en la provincia de Holguín (este).

Álvarez fue acusado de difundir propaganda contra el gobierno comunista.

"Su situación es bastante delicada", dijo a la AFP su hermana Arianna Álvarez Rensoler.

Según ella, sólo ha podido hablar por teléfono con su hermano porque le restringieron las visitas.

La oenegé Justicia11J, que registra las manifestaciones y detenciones en Cuba tras las protestas del 11 de julio de 2021, manifestó su "preocupación" por el estado de salud del opositor.

"Recibimos con preocupación la noticia de que el preso político Roilán Álvarez Rensoler, quien lleva 48 días en huelga de hambre, tuvo un paro cardíaco, por lo que debió ser reanimado", señaló en X.

Por su parte, Cubalex, con sede en Miami, denunció que existe "riesgo inminente" para la vida del prisionero, que desde el 4 de marzo se encuentra en un hospital de la provincia de Holguín.

El activista, miembro de los movimientos opositores Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) y Cuba Decide, ya había sido detenido anteriormente en Santiago de Cuba (este) donde cumplió un año de prisión por el delito de "desacato".

La huelga de hambre es una forma de protesta recurrente entre los disidentes cubanos en prisión.

El récord lo tiene el Guillermo "Coco" Fariñas, quien realizó 25 huelgas entre 1995 y 2016, la última de 54 días. Dos de los huelguistas han muerto desde 2010.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exortó el miércoles al gobiernno cubano a "liberar inmediatamente a Roilan Álvarez Rensoler y a todas las personas detenidas por razones políticas".

Cuba anunció el 12 de marzo la excarcelación de 51 prisioneros tras acuerdos con el Vaticano, histórico mediador entre La Habana y Washington.

Justicia11J y Cubalex han verificado hasta la fecha la liberación de 14 manifestantes de las protestas del 11J.

Hasta el 13 de marzo existían en Cuba "al menos 760 presos por razones políticas", incluidos 358 que participaron en las protestas del 11J, precisó Justicia11J.

Las Habana niega la existencia de presos políticos en la isla y acusa a los opositores de ser "mercenarios" de Estados Unidos.