Irán y EEUU se atacan y alejan la posibilidad de un acuerdo de paz

La escalada comenzó con el derribo de un helicóptero estadounidense Apache por parte de Irán, al que Washington respondió con bombardeos contra la república islámica.

Irán atacó este miércoles bases estadounidenses en Jordania y Baréin, en el más reciente intercambio de fuego con Estados Unidos tras el derribo de un helicóptero norteamericano sobre el estrecho de Ormuz.

Se trata de las hostilidades más intensas entre Washington y Teherán desde la tregua del 8 de abril, y ocurren poco después de que el presidente Donald Trump asegurara que las negociaciones de paz estaban en su "fase final".

La escalada comenzó con el derribo de un helicóptero estadounidense Apache por parte de Irán, al que Washington respondió con bombardeos contra la república islámica.

Las fuerzas iraníes dispararon "misiles de largo alcance" y "alcanzaron y destruyeron cuatro grandes objetivos" en Jordania, indicaron los Guardianes de la Revolución iraníes en un comunicado citado por la agencia estatal IRNA.

Sin embargo, el ejército jordano informó que destruyó cinco misiles iraníes dirigidos contra Azraq, donde se ubica una base estadounidense, sin que se registraran bajas ni daños materiales.

Las hostilidades también se extendieron a Baréin, donde los Guardianes de la Revolución aseguraron haber atacado una base de Estados Unidos.

Por su parte, el ejército de Kuwait indicó que sus defensas aéreas repelieron "objetivos aéreos hostiles", aunque inicialmente no precisó el origen del ataque. Irán ha atacado anteriormente bases estadounidenses en territorio kuwaití.

La cancillería iraní sostuvo que sus vecinos del Golfo tienen la "responsabilidad legal y moral" de impedir ataques estadounidenses e israelíes desde sus territorios. El ministro de Exteriores, Abás Araqchi, enfatizó que las fuerzas armadas iraníes "no dejarán sin respuesta ningún ataque ni amenaza".

Previamente, el ejército estadounidense informó que había completado lo que Trump calificó como un ataque de represalia por el derribo del helicóptero Apache. Los dos tripulantes sobrevivieron y fueron rescatados cerca de la costa de Omán.

El Mando Central de Estados Unidos (Centcom) aseguró haber atacado sistemas iraníes de defensa aérea, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia ubicados cerca del estrecho de Ormuz.

Acuerdo, ¿sí o no?

La gran interrogante tras esta nueva escalada es el futuro de la vía diplomática para poner fin al conflicto.

En ese contexto, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqai, acusó a Estados Unidos de obstaculizar el diálogo.

"Estados Unidos está dañando este proceso diplomático con los mensajes contradictorios que está enviando, con sus reiterados cambios de posición y demandas y, lo peor de todo, con sus repetidas violaciones del alto el fuego", afirmó.

Mientras tanto, China y Rusia solicitaron una desescalada inmediata.

"Estamos extremadamente preocupados por la nueva ronda de confrontación", declaró un portavoz del Ministerio de Exteriores ruso. China, por su parte, pidió adoptar medidas concretas para reducir las tensiones.

Según medios oficiales iraníes, el martes se escucharon explosiones en distintos puntos de la costa sur de Irán, cerca del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos que continúa bloqueada.

En la ciudad portuaria de Sirik, unas 20.000 personas quedaron sin acceso a agua potable después de que ataques estadounidenses impactaran dos depósitos de almacenamiento, informó la televisión estatal iraní.

Horas antes, Trump había afirmado que las conversaciones para poner fin a más de tres meses de guerra estaban en su fase decisiva.

"Es cuestión de dos o tres días", aseguró.

No obstante, tras el derribo del helicóptero, el mandatario estadounidense declaró en una entrevista con ABC News que su país respondería "de manera fuerte".

El frágil alto el fuego entre Washington y Teherán ya había sido puesto a prueba durante el fin de semana, cuando Irán e Israel retomaron el intercambio de ataques antes de anunciar una nueva tregua.

El origen de esa confrontación se remonta a un ataque contra Beirut, capital del Líbano, el 2 de marzo, cuando el movimiento proiraní Hezbolá lanzó cohetes hacia Israel.

Israel respondió con una campaña de bombardeos y una invasión terrestre que ha dejado más de 3.600 muertos. Los enfrentamientos con Hezbolá han continuado pese a dos supuestas treguas.

Irán insiste en que cualquier acuerdo para terminar la guerra en Oriente Medio debe incluir también ese frente.

Tensión en el estrecho de Ormuz

Los nuevos combates opacaron los esfuerzos por reabrir el estrecho de Ormuz, que Irán mantiene prácticamente bloqueado desde el inicio de la guerra.

Los precios del petróleo permanecían estables este miércoles, después de haber caído hasta un 5% el martes tras las declaraciones optimistas de Trump.

Aun así, el bloqueo ha provocado una de las mayores perturbaciones registradas en el sistema energético mundial, según afirmó el director ejecutivo de Shell, Wael Sawan.

"Llevamos ya 100 días de bloqueo, con más del 10% de la producción mundial de petróleo fuera del mercado y alrededor del 20% de la producción de gas natural licuado paralizada", señaló durante una reunión empresarial en Londres.

Sawan advirtió que el retorno al equilibrio energético global podría tardar más de un año.