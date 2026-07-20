Nuevo fracaso de las negociaciones para finalizar el acuerdo de la OMS sobre pandemias

Inicialmente estaba previsto que este anexo quedara finalizado antes de mayo de 2026, pero las negociaciones son extremadamente lentas.

Los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) no lograron un acuerdo sobre un elemento clave del tratado sobre pandemias al término de una nueva ronda de negociaciones, anunció el lunes la agencia de la ONU.

Esta séptima sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental (GTI), inaugurada el 6 de julio y concluida la semana pasada, tenía como objetivo "redactar y negociar" el anexo relativo al Sistema de Acceso a los Patógenos y Participación en los Beneficios (PABS), sin el cual el acuerdo global sobre pandemias no puede entrar en vigor.

Inicialmente estaba previsto que este anexo quedara finalizado antes de mayo de 2026, pero las negociaciones son extremadamente lentas. La nueva ronda de conversaciones en la sede de la OMS, en Ginebra, concluyó el viernes con apenas algunos avances limitados.

Los Estados miembros de la OMS "hicieron avanzar las negociaciones" sobre el sistema PABS, "al tiempo que coincidieron en que son necesarias nuevas conversaciones para finalizar un marco que permita una respuesta más rápida, más eficaz y más equitativa ante futuras pandemias", señaló la OMS en un comunicado, en el que anunció una octava ronda de negociaciones el 14 de septiembre.

Según la OMS, las discusiones permitieron, no obstante, simplificar el proyecto de texto y centrarse en aspectos técnicos, entre ellos los contratos que sustentan este mecanismo, las redes de laboratorios encargadas de manipular y compartir los patógenos y sus secuencias genéticas, así como la definición de los beneficios derivados del intercambio de esos patógenos.

"Aunque persisten algunas diferencias, pueden superarse si mantenemos presente nuestro objetivo común: un mundo en el que los patógenos y la información científica se compartan con rapidez y en el que los beneficios derivados de ello se distribuyan de forma justa y equitativa", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citado en el comunicado.

"Esta tarea es esencial y urgente. La próxima pandemia no esperará. Nosotros tampoco debemos esperar", añadió.