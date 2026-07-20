Rubio afirma que Irán usa Ormuz para presionar y pide a otros países ‘dar un paso al frente’

Una frágil tregua entre Irán y Estados Unidos se quebró tras los supuestos ataques de Irán contra barcos en el estrecho de Ormuz.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el domingo por la noche que Irán utiliza el estrecho de Ormuz como herramienta de presión en el conflicto en Oriente Medio y añadió que otros países deben aumentar la presión para proteger el transporte marítimo mundial.

"Está claro que Irán, al menos algunas personas en Irán, quieren controlar el estrecho y usarlo como instrumento de presión contra el mundo", declaró Rubio a los periodistas antes de viajar a Filipinas para una reunión de ministros de Asuntos Exteriores con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

"Estados Unidos hará y seguirá haciendo lo que sea necesario para proteger el transporte marítimo mundial, pero otros países deben empezar a dar un paso al frente y contribuir, ya sea con recursos materiales o financieros, para ayudar a asumir esa carga", añadió.

Cuando le preguntaron si aún existía una vía diplomática para frenar la escalada del conflicto, Rubio respondió: "Creo que siempre estamos abiertos a la diplomacia. Tiene que ser algo real. Tiene que ser un acuerdo con el que ellos estén dispuestos a cumplir".

Una frágil tregua entre Irán y Estados Unidos se quebró tras los supuestos ataques de Irán contra barcos en el estrecho de Ormuz, la vía marítima internacional crítica por la que transitaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas antes de la guerra.