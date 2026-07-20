Amor, cuidados y responsabilidad: el mensaje en el Día Mundial del Perro

En el Día Mundial del Perro, el mensaje de los defensores de los animales es claro: brindarles un hogar responsable, amor, atención y los cuidados necesarios.

Ciudad de Panamá/El Día Mundial del Perro busca reconocer el amor, la lealtad y la compañía que estos animales brindan a las familias, pero también crear conciencia sobre la responsabilidad que implica tener una mascota y la importancia de promover la adopción.

Roberto Suárez, integrante del Movimiento de Conciencia Animal (MOCA), destacó que la conmemoración debe servir para recordar los cuidados esenciales que requieren los perros, entre ellos una alimentación adecuada, atención veterinaria y un hogar seguro.

“Esto no solamente se trata de un día mundial, sino también de reconocer que existe una responsabilidad con las mascotas. Debemos brindarles buena alimentación, llevarlos a sus chequeos médicos y, principalmente, no abandonarlos”, expresó Suárez.

🔗Puedes leer: Autoridades recomiendan proteger a las mascotas frente a altas temperaturas

Para muchas personas, los perros ocupan un lugar especial dentro del hogar. Pilar de Codrington, quien convive con dos mascotas, aseguró que las considera parte de su familia y que, con el paso del tiempo, el vínculo con ellas se ha fortalecido, llegándolas a reconocer como sus “perrihijos”.

En Panamá, diversas organizaciones trabajan en el rescate y protección de animales en situación de abandono. Estas agrupaciones reiteraron el llamado a la población para considerar la adopción antes que la compra de una mascota.

En el Día Mundial del Perro, el mensaje de los defensores de los animales es claro: brindarles un hogar responsable, amor, atención y los cuidados necesarios a quienes son considerados los mejores amigos del ser humano.

Con información de Jessica Román