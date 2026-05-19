De perros macheteados a quemados: Movimiento de Conciencia Animal alza la voz ante los casos extremos de maltrato

Roberto Suárez, del Movimiento de Conciencia Animal, revela que reciben 20 llamadas diarias y respalda la modificación de la Ley 70 para endurecer penas contra quienes abandonan o lastiman animales.

Ciudad de Panamá/Detrás de cada cicatriz en un animal rescatado hay una historia de dolor que el Movimiento de Conciencia Animal (MOCA) conoce demasiado bien. "Nosotros vivimos de carne propia, carne viva, el tema de maltrato", afirma Roberto Suárez, miembro del centro de adopción, quien lleva más de seis años documentando casos de crueldad que, asegura, ocurren "prácticamente en todo el territorio panameño".

MOCA no funciona como un albergue tradicional que recibe animales de forma indiscriminada. Su misión es más específica: rescatar, rehabilitar y poner en adopción a perros y otros animales que han sufrido abandono, maltrato o crueldad extrema. "Tenemos unas 20 llamadas diarias de personas que quieren que les acojan a un animalito. Sin embargo, aquí no es eso", aclara Suárez.

Casos que marcan: de machetazos a perros quemados con gasolina

El centro cuenta con un mural que documenta casos reales atendidos en sus instalaciones. "Cada caso que ustedes ven aquí son casos vividos", explica Suárez. Entre las historias más impactantes está la de Lulú, una perrita de Panamá Viejo a la que vecinos le echaron gasolina y le prendieron fuego. "Nosotros brindamos el apoyo y también se deslindó el tema con las autoridades competentes", relata.

Pero Lulú no es un caso aislado. Suárez detalla que, en sus seis años y medio de labor, han visto "barbaridades": perros macheteados por disputas entre vecinos, animales que reciben disparos de bala, otros quemados con agua caliente o abandonados en ríos. "Cuando una persona agarra un animal, lo maltrata, lo echa a un río, le da un machetazo, le da una patada, lo quema... nosotros vemos todo este tipo de cosas", denuncia.

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El maltrato no se limita a los perros. Suárez enfatiza que también atienden caballos y otras especies. "Muchas veces, cuando nos llaman sobre estos temas, damos el apoyo con las atenciones médicas", indica.

Ante esta realidad, MOCA respalda al 100% la modificación de la Ley 70, impulsada por la diputada Paola Tomás en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional. "Apoyamos la ley para que estas personas que cometen estas acciones de maltrato o abandono sean castigadas enérgicamente, con todo el peso de la ley", afirma Suárez. Para el activista, el objetivo es claro: que la normativa "marque el 'no al maltrato', marque lo que no se debe hacer".

Mientras el debate legislativo avanza, MOCA sigue operando con recursos limitados, pero con una convicción firme: cada animal rescatado es una vida que puede volver a confiar. "No solamente los perros son los que sufren maltrato", recuerda Suárez, quien invita a la ciudadanía a reportar casos y a ser conscientes de que el abandono también es una forma de crueldad.

Con el mural como testimonio silencioso y las historias de recuperación como motor, el centro de adopción sigue trabajando para que, como dice Suárez, "esto marque el no al maltrato". Mientras tanto, cada llamada, cada rescate y cada adopción son pasos hacia una Panamá más consciente con quienes no tienen voz.

Con información de Elizabeth González.