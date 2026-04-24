Rescatan cerca de 100 animales en malas condiciones dentro de una vivienda en David

El operativo fue realizado por la Comisión de Bienestar Animal, en coordinación con jueces de paz y la Policía Nacional.

Chiriquí, David/Cerca de un centenar de perros y gatos fueron rescatados en el distrito de David, luego de que autoridades atendieran una denuncia sobre las condiciones en las que se encontraban estos animales dentro de una vivienda.

El operativo fue realizado por la Comisión de Bienestar Animal, en coordinación con jueces de paz y la Policía Nacional, tras el hallazgo de múltiples animales que, según las autoridades, no contaban con las condiciones adecuadas para su cuidado. Los animales fueron trasladados a otro lugar donde recibirán atención y una mejor calidad de vida, con miras a su adopción.

La propietaria del inmueble, Aimé Orocú, aseguró que no se trataba de maltrato, sino de una labor de asistencia a animales abandonados. “Aquí yo no cuento con nada, con la maldad, es lo único que yo cuento, con la maldad. La maldad de personas que, entre comillas, están en esta situación de rescatista (…) no que vengan acá a ayudar”, expresó.

También indicó que había hecho esfuerzos para proteger a los animales. “Tengo una amiga en especial que me ayudó a hacer las cercas para que los gatos no se salgan y no molesten en la calle y no me los maltrate un carro”, señaló.

Al ser consultada sobre las condiciones en las que se encontraban los animales, reconoció posibles limitaciones, pero defendió su trabajo. “Quizás, pero obviamente, si ustedes ven, pasan, no hay ninguno agresivo (…) todos están esterilizados. Sí hay 80 gatos, hay 80 gatos esterilizados”, afirmó, agregando que muchos llegaban en mal estado. “Y cuando uno los trata de ayudar, entonces ya es que es el maltrato”, dijo.

Sin embargo, las autoridades sostienen una versión distinta. Miriam Gracia, de Bienestar Animal del Municipio de David, indicó que la situación encontrada fue preocupante. “Salí impactada porque la situación es bastante triste, los animalitos están golpeados, están maltratados, la misma casa está con (…) todo lo que hacen los perritos y gatitos a diario, nunca lo limpian”, expresó.

Por su parte, Maureen Portilla, también del municipio, hizo un llamado a quienes realizan donaciones para que den seguimiento al estado de los animales. “Si usted deja una donación, ustedes tienen el derecho de preguntar qué pasó con ese animalito”, indicó.

Los animales rescatados permanecen ahora bajo resguardo en un espacio donde recibirán atención, mientras las autoridades buscan alternativas para su recuperación y eventual adopción.

Con información de Demetrio Ábrego.