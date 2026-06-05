Moradores de Las Minas en Herrera exigen la construcción de un nuevo centro de salud

Los residentes protestaron para llamar la atención a las autoridades del Ministerio de Salud, de quienes aseguran no han recibido una respuesta ante la situación.

Herrera/La preocupación por el deterioro del centro de salud de Las Minas, en la provincia de Herrera, llevó a residentes y autoridades locales a alzar su voz para exigir la construcción de una nueva instalación que garantice una atención médica adecuada para la población.

Con más de 60 años de funcionamiento, el centro de salud enfrenta problemas estructurales y eléctricos que, según los moradores, han limitado la prestación de los servicios y puesto en riesgo la atención de pacientes, especialmente adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

Ante esta situación, un grupo de residentes realizó una protesta en la entrada de la instalación para solicitar la intervención de las autoridades nacionales y la construcción de un nuevo centro que responda a las necesidades actuales de la comunidad.

Uno de los moradores cuestionó las carencias que enfrenta la instalación y el impacto que esto tiene sobre la población.

Sin laboratorio, ni odontología, nada de eso. Es una situación que a mí, como morador y ciudadano de Las Minas, me preocupa. Aquí vienen muchos adultos mayores, niños y personas con discapacidad, y es el único lugar donde más rápidamente se les puede brindar atención a los moradores”, manifestó.

La preocupación aumenta debido a que los centros de atención más cercanos se encuentran en Ocú o en el distrito de Los Pozos, lo que obliga a muchos pacientes a desplazarse largas distancias para recibir algunos servicios médicos.

Otro ciudadano manifestó que las condiciones de la instalación son críticas y reiteró el llamado a las autoridades para que impulsen la construcción de un nuevo centro de salud.

No hay hospitalización. Si meten a alguien en la sala puede haber un incendio. Todo está apagado adentro. Nosotros estamos pidiendo al Gobierno y al director provincial que no se quede esto solo en anuncios para el distrito. No sé por qué nos han mandado solamente una carpa para que se asolee aquí. No vemos ningún beneficio para la población”, expresó.

Por su parte, el alcalde de Las Minas, Rubén Ríos, reconoció el deterioro de la infraestructura y confirmó que se han realizado evaluaciones para gestionar una nueva obra.

Es un centro de salud que ya dio lo que tenía que dar. En los últimos días ha tenido problemas eléctricos. Desde el primer día que llegamos a esta gestión, lo primero que hicimos fue pedir una evaluación y un levantamiento de este centro de salud para pelear y gestionar un proyecto nuevo”, dijo.

Las fallas eléctricas han sido uno de los principales problemas en las últimas semanas. Según se informó, el sistema eléctrico tiene varias décadas de antigüedad y ha presentado constantes colapsos, afectando la prestación de servicios y obligando a restringir parte de la atención médica que recibe la comunidad.

Mientras esperan una respuesta concreta, los residentes insisten en que la construcción de un nuevo centro de salud es una necesidad urgente para garantizar el acceso a servicios médicos seguros y de calidad para los habitantes de este distrito herrerano.

Con información de Eduardo Javier Vega.