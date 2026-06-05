Evacúan a cuatro excursionistas en el sendero El Pianista tras más de 12 horas de operativo de rescate

La alerta se activó la tarde del jueves. Equipos de rescate caminaron toda la noche para ubicar al grupo de ocho personas con problemas de salud en la cordillera entre Chiriquí y Bocas del Toro.

Cuatro excursionistas fueron evacuados vía aérea este viernes desde el sector de Culebra hasta el aeropuerto Enrique Malek, en David, Chiriquí, tras presentar problemas de salud durante una expedición por el sendero El Pianista, que va desde la cordillera central hacia la provincia de Bocas del Toro. Los cuatro fueron trasladados de inmediato a recibir atención médica.

El operativo de rescate tomó más de 12 horas y se extendió durante toda la noche y la madrugada.

La emergencia fue reportada en las últimas horas de la tarde del jueves, cuando se informó que ocho excursionistas, cinco nacionales y tres extranjeros, presentaban problemas de salud en el sendero. Equipos de la Fuerza de Tarea Conjunta se movilizaron de inmediato al lugar, caminaron durante horas en la oscuridad hasta localizar al grupo, les brindaron atención primaria y evaluaron su condición.

De los ocho afectados, cuatro requirieron evacuación aérea. Los restantes fueron atendidos en el lugar.

La advertencia de Protección Civil

Mónica Acosta, directora del Sistema Nacional de Protección Civil en Chiriquí, confirmó que el operativo demandó más de 12 horas desde la activación de la alerta hasta la conclusión del auxilio. Aprovechó para lanzar una advertencia directa a quienes se aventuran en este tipo de rutas.

Recomendó a los guías turísticos y a los turistas nacionales y extranjeros "atender las medidas de seguridad, para evitar este tipo de contratiempo, que podría conllevarles tener afectaciones a su salud, si no tienen las condiciones o los equipos adecuados para realizar este tipo de excursión", señaló Acosta.

El sendero El Pianista es una ruta selvática de alta exigencia física que conecta la provincia de Chiriquí con Bocas del Toro a través de la Cordillera Central, y ha sido escenario de emergencias previas por excursionistas sin preparación ni equipamiento adecuado.