Daño eléctrico obliga a suspender operaciones en planta potabilizadora de Miraflores

La canal de Panamá informó este 24 de abril de 2026 la suspensión temporal de operaciones en la planta potabilizadora de Miraflores, debido a un daño eléctrico que afecta su funcionamiento.

A través de un comunicado, la entidad explicó que la interrupción del servicio responde a la necesidad de atender la falla, mientras equipos técnicos trabajan para restablecer el sistema en el menor tiempo posible.

“Nos vemos en la necesidad de suspender temporalmente las operaciones… nuestro equipo técnico ya se encuentra trabajando con dedicación para solucionar la situación”, señala el pronunciamiento oficial.

El Canal estimó que las operaciones podrían reanudarse a partir de las 6:00 a.m. del 25 de abril, aunque advirtió que se mantendrá informando sobre el avance de las reparaciones.

La institución lamentó los inconvenientes que esta situación pueda causar a los usuarios y agradeció la comprensión, en medio de los trabajos para normalizar el servicio.

Hasta el momento, no se han detallado las causas específicas del daño eléctrico ni el impacto que la suspensión podría tener en el suministro de agua.