¡Escalofriante! Delitos sexuales contra niños y niñas siguen en aumento; MP publica múltiples condenas recientes

Casos recientes en distintas provincias y estadísticas oficiales reflejan la persistencia de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el país.

Una serie de condenas, detenciones y fallos judiciales divulgados este viernes por la Procuraduría General de la Nación reflejan la persistencia y gravedad de los delitos sexuales contra menores en el país, en un contexto donde las denuncias superan las 1,400 en apenas los primeros tres meses de 2026.

Entre enero y marzo de este año, el Ministerio Público ha registrado 1,441 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, de las cuales 1,302 corresponden a violación y otros delitos sexuales y 139 a corrupción y explotación de menores, según cifras oficiales.

Los casos difundidos este viernes evidencian distintos patrones de agresión: desde abusos en entornos familiares y educativos hasta ataques cometidos por personas en posiciones de confianza.

En la provincia de Chiriquí, un tribunal de apelaciones aumentó de 8 a 12 años de prisión la condena contra un hombre vinculado a un caso ocurrido en 2022, en el que una menor fue hallada sin vida en su residencia. Además, se le impuso la inhabilitación para ejercer funciones en espacios donde haya contacto con menores.

En el área metropolitana, un hombre de 36 años fue enviado a detención provisional por la presunta violación agravada de una niña de 12 años en el distrito de Chepo. Según la investigación, el imputado, quien laboraba como transportista, habría aprovechado su posición para desviar la ruta y cometer el delito durante varios meses de 2025.

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Otro caso en Los Santos terminó con una condena de 13 años de prisión contra un hombre que abusó de una adolescente valiéndose de su vínculo familiar, mientras que en Veraguas, un docente de 60 años recibió una pena de 7 años y 5 meses de cárcel por actos libidinosos contra una estudiante, en hechos ocurridos dentro de un centro educativo.

A estos se suma una sentencia de 6 años de prisión contra un hombre de 70 años en Darién por abusar de un menor de 10 años.

Las estadísticas reflejan que la violencia sexual contra menores no solo es recurrente, sino diversa en sus manifestaciones. Solo el delito de violación acumula 469 denuncias, mientras que los actos libidinosos suman 224 casos en el primer trimestre del año.

Además, preocupa el aumento en delitos vinculados a entornos digitales y de explotación: los casos de pornografía infantil pasaron de 4 en 2025 a 32 en 2026, un incremento del 700%.

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Geográficamente, la mayor cantidad de denuncias se concentra en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí, lo que coincide con zonas de mayor densidad poblacional, aunque el fenómeno se extiende a todo el país.

Pese a que el total de denuncias refleja un leve aumento del 1% respecto a 2025, las autoridades advierten que las cifras son preliminares y pueden variar conforme avanzan las investigaciones.

El Ministerio Público reiteró su llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de delitos y aseguró que continuará ejerciendo la acción penal, mientras las cifras y los casos recientes evidencian que la protección de niños, niñas y adolescentes sigue siendo uno de los principales desafíos en materia de justicia y seguridad en Panamá.