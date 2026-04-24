CSS niega muertes por bacterias en salas de hemodiálisis de La Chorrera y refuerzan medidas sanitarias

Ante los brotes detectados, la institución ha intensificado las medidas de bioseguridad.

La Caja de Seguro Social (CSS) aseguró que no se han registrado muertes por infecciones bacterianas en salas de hemodiálisis del país, luego de versiones difundidas en algunos medios, y anunció el refuerzo de medidas de bioseguridad en estas unidades.

El pronunciamiento fue realizado por el doctor Marcos Young, director ejecutivo nacional de Prestaciones y Servicios en Salud de la entidad, quien aseguró que “a la fecha, no se ha registrado ninguna defunción por infecciones asociadas a la atención sanitaria” en estas unidades.

Las declaraciones surgen en respuesta a informaciones difundidas en algunos medios de comunicación sobre supuestos fallecimientos vinculados a bacterias en salas de hemodiálisis de La Chorrera.

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El funcionario explicó que, ante los brotes detectados, la institución ha intensificado las medidas de bioseguridad. Entre ellas, mencionó el refuerzo del lavado de manos, la capacitación del personal y la exigencia a empresas contratadas para aumentar el personal de limpieza dentro de las salas.

Como parte de estas acciones, la CSS sostuvo una reunión con representantes del Grupo de Pacientes de Diálisis (Grupadi), en la que se acordó implementar un programa de capacitación dirigido tanto a pacientes como al personal de salud.

Este plan se enfocará principalmente en centros con alta demanda, como el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y la Policlínica Dr. Santiago Barraza, y contará con el apoyo del equipo nacional de nefrología y enfermería.

Por su parte, la presidenta de Grupadi, Bruna Castillero, manifestó su respaldo a las medidas adoptadas. “Tenemos un plan de difusión para que todos los pacientes conozcan las medidas y avances, y así reforzar la confianza en la atención que reciben”, indicó.