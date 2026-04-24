Hospital Materno Infantil de Chiriquí lidera cirugías para tratar cardiopatías congénitas

Las cirugías, que iniciaron este viernes 23 de abril, estarán a cargo de médicos especialistas de Panamá y de la provincia de Chiriquí.

Chiriquí/El Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, en conjunto con el Hospital del Niñoy el Hospital Regional Rafael Hernández, puso en marcha un programa médico orientado a la realización de cirugías de cardiopatías congénitas en pacientes pediátricos, con el objetivo de reducir los índices de morbilidad y mortalidad infantil.

La iniciativa busca atender a niños que padecen estas condiciones, las cuales generan múltiples complicaciones de salud, hospitalizaciones recurrentes y un impacto significativo en sus familias.

Según explicó, muchos de estos pacientes experimentan un deterioro progresivo si no reciben una intervención oportuna.

El programa también pretende aliviar la carga que enfrentan los familiares, especialmente las madres, quienes en muchos casos deben desplazarse constantemente para garantizar la atención médica de sus hijos, dejando atrás sus hogares y rutinas.

Las cirugías, que iniciaron este viernes 23 de abril, estarán a cargo de médicos especialistas de Panamá y de la provincia de Chiriquí, en un esfuerzo conjunto para ampliar el acceso a este tipo de procedimientos en el país y mejorar la calidad de vida de los pacientes pediátricos.

Información de Demetrio Ábrego

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