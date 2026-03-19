Trasladan al Hospital del Niño a bebé de 9 meses en presunto caso de abuso en Veraguas

Las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan y pidieron prudencia, subrayando que será el proceso judicial el que determine las responsabilidades en este caso que ha generado profunda preocupación en el país.

Ciudad de Panamá, Panamá/La menor de nueve meses que permanece bajo atención médica tras un presunto caso de abuso sexual en la provincia de Veraguas será trasladada este jueves al Hospital del Niño, donde continuará su tratamiento especializado.

La información fue confirmada por la directora general de Salud del Ministerio de Salud de Panamá, Yelkis Gil, quien detalló que la paciente se encuentra estable, aunque su condición sigue siendo delicada.

“Está siendo trasladada al Hospital del Niño para completar estudios, porque necesita un tratamiento de diálisis. Es un caso que estamos viendo de forma delicada. Está estable por el momento”, indicó la funcionaria, al reiterar que se trata de un caso “presunto”, debido a que también es objeto de investigaciones legales.

El traslado se da luego de que la bebé permaneciera en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Luis 'Chicho' Fábrega, donde fue ingresada con un cuadro gastrointestinal severo, acompañado de deshidratación grave.

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De acuerdo con informes médicos, la menor requirió soporte ventilatorio, incluyendo intubación y maniobras de reanimación, y se mantiene bajo monitoreo constante. Aunque ha recibido tratamiento, los especialistas han señalado que su evolución será determinante en las próximas horas.

Durante las evaluaciones médicas, se detectaron indicios que llevaron a la elaboración de un informe remitido al Ministerio Público, que inició una investigación por la presunta comisión de un delito en perjuicio de la paciente. Hasta el momento, no se reportan personas aprehendidas.

El caso ha generado alarma entre las autoridades. La directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Lilibeth Cárdenas, se trasladó a Veraguas para conocer de primera mano la situación de la menor y dar seguimiento a las acciones de protección.

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Mientras tanto, las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan y pidieron prudencia, subrayando que será el proceso judicial el que determine las responsabilidades en este caso que ha generado profunda preocupación en el país.

Con información de Jorge Quirós