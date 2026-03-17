Directora de la Senniaf sobre caso de bebé de 9 meses en Veraguas: 'Estamos consternados con la noticia'

Durante las evaluaciones realizadas, los especialistas detectaron indicios que llevaron a la elaboración de un informe remitido al Ministerio Público, que inició una investigación por la presunta comisión de abuso sexual.

Veraguas/La directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Lilibeth Cárdenas, se trasladó a la provincia de Veraguas tras conocerse el caso de una bebé de nueve meses que permanece en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Luis “Chicho” Fábrega.

La menor fue ingresada con un cuadro gastrointestinal severo y signos de deshidratación grave, lo que obligó al personal médico a activar de inmediato los protocolos de atención para pacientes pediátricos en estado crítico.

Durante las evaluaciones realizadas, los especialistas detectaron indicios que llevaron a la elaboración de un informe remitido al Ministerio Público, que inició una investigación por la presunta comisión de abuso sexual.

Ante esta situación, Cárdenas expresó su preocupación y confirmó que se encuentra en la provincia para conocer de primera mano la condición de la niña.

Al momento de enterarnos vinimos a ver y a preguntar por el estado de salud, estaos consternados con la noticia y queremos saber de cuenta propia cuáles son las verdaderas condiciones de la infante”, dijo.

La funcionaria indicó que el equipo de Senniaf en Veraguas mantiene seguimiento cercano al caso, mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado que no hay personas detenidas en relación con este hecho.

Con información de Ney Castillo.