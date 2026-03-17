Bebé de 9 meses permanece en estado crítico en Veraguas; Ministerio Público investiga presunto abuso

De acuerdo con el personal de salud, la menor presentó un cuadro entérico acompañado de deshidratación grave, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de atención para pacientes pediátricos en estado crítico.

Santiago, Veraguas/Una bebé de nueve meses permanece en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Luis 'Chicho' Fábrega, luego de ser ingresada con un cuadro gastrointestinal severo, informaron autoridades médicas del hospital.

De acuerdo con el personal de salud, la bebé presentó un cuadro entérico acompañado de deshidratación grave, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de atención para pacientes pediátricos en estado crítico. La paciente recibió soporte ventilatorio, incluyendo intubación y maniobras de reanimación, y permanece bajo monitoreo constante en cuidados intensivos.

Los médicos indicaron que se le está suministrando el tratamiento correspondiente; sin embargo, su condición continúa siendo delicada y su evolución será determinante en las próximas horas. A raíz del ingreso de la paciente, el equipo médico realizó las evaluaciones pertinentes y remitió un informe al Ministerio Público, que inició una investigación por la presunta comisión de un delito en perjuicio de la paciente.

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Hasta el momento, las autoridades mantienen las diligencias en curso y no se reportan personas aprehendidas vinculadas al caso. El caso ha generado preocupación y llamados a esclarecer responsabilidades.

La abogada Suky Yard, especialista en derecho de familia, destacó la necesidad de que las autoridades determinen con claridad las circunstancias que llevaron a la menor a esta condición y, sobre todo, identifiquen a los responsables.

Asimismo, advirtió que la protección de la niñez recae en primera instancia en el entorno familiar, pero señaló que el Estado tiene la obligación de actuar de manera oportuna y eficaz cuando se vulneran los derechos de los menores.

Con información de Ney Castillo