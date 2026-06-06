Emiten alerta por mar de fondo y fuerte oleaje en las costas del Pacífico panameño

Ante la sospecha de cualquier situación de riesgo inminente en el borde costero puede comunicarse al 911 y 520-4426.

Un aviso de prevención ante la llegada de mar de fondo y un incremento notable en la fuerza de las olas fue emitido para todo el litoral Pacífico del territorio nacional. La medida preventiva, coordinada por las autoridades de emergencia, entrará en vigencia a partir de las 7:00 a.m. del domingo 7 de junio y se extenderá hasta las 9:00 p.m. del miércoles 10 de junio de 2026.

Los reportes técnicos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) advierten que este fenómeno marítimo provocará un oleaje de gran energía con rompientes severas en las playas, además de originar corrientes de resaca sumamente peligrosas. Este escenario meteorológico eleva los niveles de riesgo para los bañistas, tripulantes de naves de poco calado y personas dedicadas a la pesca artesanal.

Pronóstico de oleajes y vientos por sectores marítimos

El comportamiento del océano variará según la región geográfica del litoral, estimándose los siguientes parámetros técnicos:

Pacífico Occidental (Zona del Golfo de Chiriquí): Se proyectan crestas de olas con alturas que oscilarán entre 1.1 y 2.8 metros. Las ráfagas de viento se mantendrán entre los 10 y 30 km/h, acompañadas de un periodo de olas de 15 a 21 segundos.

Se proyectan crestas de olas con alturas que oscilarán entre 1.1 y 2.8 metros. Las ráfagas de viento se mantendrán entre los 10 y 30 km/h, acompañadas de un periodo de olas de 15 a 21 segundos. Pacífico Central (Área de la Península de Azuero): El tamaño del oleaje fluctuará entre los 1.3 y 2.4 metros. El viento registrará velocidades de 5 a 25 km/h, con una frecuencia de ondas marinas de 15 a 22 segundos.

El tamaño del oleaje fluctuará entre los 1.3 y 2.4 metros. El viento registrará velocidades de 5 a 25 km/h, con una frecuencia de ondas marinas de 15 a 22 segundos. Pacífico Oriental (Entorno del Golfo de Panamá): Se calculan alturas desde los 0.3 hasta los 2.2 metros de elevación. Los vientos soplarán de 5 a 30 km/h y el intervalo de las olas se situará entre los 15 y 22 segundos.

Frente a la inestabilidad en las condiciones del mar, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) formuló un llamado a la prudencia y recomendó seguir de forma estricta las siguientes pautas de supervivencia:

Restricción de ingreso: Abstenerse de bañarse en sectores de playa que muestren oleajes intensos o flujos de retorno evidentes. Navegación segura: Los capitanes de lanchas pequeñas y pescadores deben revisar minuciosamente los partes meteorológicos antes de emprender cualquier salida al mar. Supervisión familiar: Redoblar el cuidado y la vigilancia de menores de edad y personas de la tercera edad en las inmediaciones de las orillas. Acatar señales: Respetar los códigos de banderas instalados en las playas y atender de inmediato las instrucciones de los guardavidas de los estamentos de seguridad.

Ante la sospecha de cualquier situación de riesgo inminente en el borde costero, se insta a la población a retirarse de la franja de arena y reportar el evento mediante los números telefónicos habilitados para emergencias (911 y 520-4426).