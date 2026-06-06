Corpus Christi en el Casco Antiguo: la ciudad se prepara para presentar las tradicionales alfombras de sal

Panamá/Bajo una ligera llovizna y con la mirada puesta en una de las celebraciones más significativas para la Iglesia católica, decenas de voluntarios trabajan en el Casco Antiguo en la confección de las tradicionales alfombras de sal que formarán parte de la festividad de Corpus Christi.

La conmemoración, cuyo significado en latín hace referencia al "Cuerpo de Cristo", representa para los fieles una oportunidad para celebrar la presencia de Jesucristo. Por ello, desde tempranas horas, grupos de colaboradores se han dedicado a elaborar estas obras efímeras que combinan arte, devoción y tradición.

Las alfombras servirán como escenario para la procesión que se realizará este domingo, cuando el Santísimo Sacramento recorra las principales calles del Casco Antiguo. La misa está prevista para las 5:00 de la tarde y posteriormente se desarrollará el recorrido religioso.

Ricardo Gago, integrante del comité de iglesias del Casco Antiguo, explicó que la procesión mantiene una serie de elementos tradicionales que forman parte de esta celebración.

"Suenan unas trompetas y los diablitos se colocan en la calle, en una calle de honor, vamos a ponerlo así, y pasa. Es muy bonito. Un señor entra dentro de la iglesia con la custodia, se hacen todas las oraciones, se le canta al Santísimo y cuando continuamos la procesión, así vamos a ir a cada una de las iglesias", detalló.

Gago explicó además que uno de los momentos más esperados ocurre al llegar a la Plaza Catedral, donde la procesión modifica ligeramente su recorrido para permitir que la custodia sea la primera en pasar sobre la alfombra confeccionada para la ocasión.

Cuando llegamos a la Plaza Catedral, la procesión no cruza directamente la plaza, sino que se desvía un poquito y llega a la catedral para que la alfombra sea pisada por primera vez por la custodia. Después vienen los sacerdotes, Monseñor y los diablitos", agregó.

Aunque estas coloridas alfombras son una tradición ampliamente reconocida en la provincia de Los Santos, desde hace varios años también se elaboran en el Casco Antiguo para que los residentes de la capital y visitantes puedan participar de esta manifestación de fe.

Para este año se confeccionan tres alfombras en los alrededores de la Plaza Catedral. Ante la posibilidad de lluvias, los organizadores prevén instalar carpas para proteger el trabajo de los artesanos y voluntarios, quienes dedican horas de esfuerzo para que la tradición pueda desarrollarse sin contratiempos.

La expectativa es que este domingo las obras estén completamente terminadas y listas para recibir el paso de la procesión, en una celebración que une espiritualidad, cultura y participación comunitaria en el corazón histórico de la ciudad.

Con información de Jocelyn Mosquera.