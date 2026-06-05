Casco Antiguo será escenario de la procesión de Corpus Christi este domingo

Durante el recorrido, los asistentes podrán apreciar las tradicionales alfombras de sal, elaboradas como una manifestación artística y espiritual que adornará las calles por donde pasará la procesión.

Panamá/Las calles del Casco Antiguo se convertirán este domingo 7 de junio en el escenario de una de las celebraciones religiosas más importantes de la Iglesia católica, con la realización de la tradicional procesión de Corpus Christi, que reunirá expresiones de fe, arte y cultura popular.

La actividad iniciará a las 5:00 de la tarde en la Iglesia de Santa Ana y culminará en la Catedral Basílica Santa María la Antigua, ubicada en el corazón del Casco Antiguo.

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Durante el recorrido, los asistentes podrán apreciar las tradicionales alfombras de sal, elaboradas como una manifestación artística y espiritual que adornará las calles por donde pasará la procesión. Estas creaciones forman parte de una de las expresiones más representativas de la festividad y atraen cada año a fieles y visitantes.

La celebración también contará con la presentación de la Danza del Gran Diablo de La Chorrera, a cargo del Grupo de Danzas de Mami Chacón, que llevará al Casco Antiguo una muestra del patrimonio cultural y las tradiciones folclóricas panameñas vinculadas a esta festividad religiosa.

¿Qué es el Corpus Christi?

El Corpus Christi es una de las solemnidades más importantes de la Iglesia Católica y tiene como propósito celebrar y honrar la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Su nombre proviene del latín y significa “Cuerpo de Cristo”.

La festividad se celebra tradicionalmente el jueves siguiente a la octava de Pentecostés, una fecha que varía cada año dentro del calendario litúrgico y que suele ubicarse entre finales de mayo y mediados de junio.

Con esta procesión, el Casco Antiguo volverá a convertirse en punto de encuentro para creyentes, familias y turistas que deseen participar de una celebración que combina la devoción religiosa con manifestaciones culturales profundamente arraigadas en la identidad panameña.