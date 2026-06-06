Mundial 2026| Curazao se despide de su gente con goleada y alegría

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Curazao/Con estruendosos festejos, cientos de curazoleños despidieron a su selección nacional el sábado tras una goleada 4-0 ante su vecina, la isleña Aruba, en el último amistoso para calentar motores antes partir a Norteamérica para participar en su primera cita mundialista.

La fiesta mundialista empezó en el repleto Estadio Ergilio Hato, ubicado en la capital Willemstad, con capacidad para 15.000 espectadores.

Con apenas 444 km² y unos 160.000 habitantes, esta isla turística ubicada al sur del Caribe es el país más pequeño de la historia en haber clasificado a una Copa del Mundo.

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Viajará al mundial con la esperanza de clasificar en un exigente grupo donde enfrentará a Alemania, Costa de Marfil y Ecuador.

La histórica clasificación de 'La Ola Azul', como es conocido el combinado curazoleño, encendió los ánimos y esperanzas de todo el país, que despidió a los jugadores este sábado con un emotivo homenaje al término del partido contra Aruba.

El triunfo les quitó el amargo sabor de boca que dejó la derrota 4-1 contra Escocia la semana pasada.

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Las esperanzas de Curazao se centran en su excelsa clasificación al mundial. Bajo el mando del experimentado entrenador neerlandés Dick Advocaat sellaron un invicto de diez partidos con siete victorias y tres empates, que les valió para obtener un cupo directo.

La gestión de Advocaat se interrumpió brevemente cuando renunció en febrero para atender la salud de su hija. Tras un corto y decepcionante paso de su sustituto, el también neerlandés Fred Rutten, Advocaat tomó nuevamente las riendas de la selección en mayo para terminar el trabajo que empezó.

Curazao debutará el 14 de junio contra Alemania a las 17H00 GMT en el primer partido del Grupo E.

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