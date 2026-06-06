Mundial 2026| Brasil y Egipto miden fuerzas para cerrar su ciclo de partidos amistosos

Estados Unidos/Brasil se impuso por 2-1 a Egipto este sábado en el último partido amistoso de ambas selecciones antes de su debut en el Mundial 2026, en un duelo disputado en el Huntington Park Field de Cleveland, Estados Unidos.

Los errores defensivos propiciaron los dos primeros goles. En el minuto 7, Mohanad Lasheen fue sorprendido justo fuera de su área y Bruno Guimarães aprovechó el balón suelto para abrir el marcador.

Egipto respondió rápidamente, esta vez tras un error de Marquinhos. El defensa del Paris Saint-Germain intentó un pase hacia atrás, pero Mostafa Ziko lo interceptó fácilmente y solo tuvo que empujarlo al fondo de la red ante el portero Alisson Becker (11').

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Tras el descanso, Endrick volvió a poner a Brasil por delante (52'), culminando un buen pase de Raphinha dentro del área.

Brasil, que jugó sin Neymar, baja por una lesión en la pantorrilla, también perdió a Wesley França al ser sustituido por lesión en el primer tiempo.

Neymar, quien no viajó desde Nueva Jersey, sigue siendo duda para el partido inaugural de la selección brasileña contra Marruecos el 13 de junio.

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La Confederación Brasileña de Fútbol indicó que el máximo goleador histórico de Brasil (79 goles) se someterá a una resonancia magnética el lunes. "Si todo va bien, entrenará con el grupo la próxima semana", declaró su entrenador, Carlo Ancelotti, el viernes.

Brasil también se enfrentará a Haití y Escocia en el Grupo C del Mundial, mientras que Egipto, liderado por su estrella Mohamed Salah, quien entró como suplente en la segunda mitad pero no tuvo un gran impacto, debutará en el Mundial el 15 de junio contra Bélgica, antes de jugar contra Nueva Zelanda e Irán en el Grupo G.

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