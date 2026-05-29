Mundial 2026: Bélgica lidera el abierto Grupo G con el factor extradeportivo de Irán y la presión sobre Egipto y Nueva Zelanda

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París, Francia/A priori, el Grupo G del Mundial de Norteamérica es uno de los que menos interés puede despertar, aunque a la vez será de los más abiertos, sin un favorito claro y con la presencia de Irán.

Con la guerra en Oriente Medio como telón de fondo, la selección iraní será seguro una de las que centren más atención entre todos los participantes.

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La delegación del Team Melli tenía previsto concentrarse en Tuscon, Arizona, porque tiene que disputar sus tres partidos en suelo estadounidense, pero finalmente su campo base estará en Tijuana, en el norte de México, junto a la frontera.

También tendrá un interés especial el duelo del 26 de junio en Seattle entre Egipto e Irán, designado por la FIFA como el Partido del Orgullo en apoyo a la comunidad LGBTQ+, con dos países donde no se acepta la homosexualidad.

BÉLGICA

. Participaciones: 14. Mejor resultado: 3 (2018). Clasificación FIFA: 9°

. Entrenador: Rudi Garcia (FRA)

Tras una dilatada carrera en el fútbol de clubes, el veterano Rudi Garcia dirigirá por primera vez a una selección en el Mundial. ¿Su objetivo? Garantizar el relevo de la vieja guardia, la de De Bruyne, Courtois, Lukaku, Witsel o Meunier, con la nueva generación de Doku, De Ketelaere, Godts.

. Estrella: Thibaut Courtois

Considerado por muchos el mejor portero del mundo, el 1 del Real Madrid volvió a la selección tras el breve paso en el banquillo de Domenico Tedesco, a quien se enfrentó, para un último gran torneo y olvidar el fiasco de Catar 2022 (eliminación en primera fase). Será la despedida de lo que queda de la generación dorada.

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EGIPTO

. Participaciones: 3. Mejor resultado: fase de grupo. Clasificación FIFA: 29°

. Entrenador: Hossam Hassan

Considerado uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol egipcio y uno de sus máximos goleadores (68 tantos en 176 partidos), Hassan fue fichado por la federación para enderezar el rumbo de un equipo sin grandes resultados.

De momento, parece haberlo logrado tras alcanzar las semifinales en la última Copa Africana de Naciones y clasificar a los Faraones para el Mundial.

. Estrella: Mohamed Salah

A sus 33 años, Salah está ante su última oportunidad de lograr algo destacado con su país, luego de haberlo ganado todo con el Liverpool. La falta de un favorito claro en el Grupo G puede ayudar a los Faraones a mejorar su última participación (2018), cuando no superó la primera fase.

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IRÁN

. Participaciones: 6. Mejor resultado: fase de grupos. Clasificación FIFA: 21°

. Entrenador: Amir Ghalenoei

Tras una primera etapa en el banquillo de la selección (2006-2007), este antiguo centrocampista internacional volvió a hacerse cargo del equipo nacional en 2023. Llevó al Team Melli a las semifinales de la Copa de Asia ese mismo año y lo clasificó para su cuarto Mundial consecutivo luego de una brillante campaña, con una sola derrota en 16 partidos.

. Estrella: Mehdi Taremi

El veterano delantero del Olympiacos, de 33 años, sigue siendo el gran referente de Irán, con el que ya ha superado el centenar de partidos y suma 57 goles.

Es el segundo máximo goleador tras Ali Daei, con 198 goles, pero Taremi y sus compañeros tendrán que olvidarse del contexto político, con el país en guerra contra Estados Unidos e Israel, para tratar de superar por primera vez la fase de grupos.

NUEVA ZELANDA

. Participaciones: 2. Mejor resultado: fase de grupos. Clasificación FIFA: 85°

. Entrenador: Darren Bazeley (ENG)

Inglés de nacimiento, Bazeley conoce perfectamente el fútbol neozelandés tras haber trabajado muchos años en las categorías inferiores hasta que fue nombrado seleccionador de la absoluta en 2023. Llevó a los All Whites al Mundial sin perder un solo partido.

. Estrella: Chris Wood

Pese a haber jugado muy poco esta temporada con el Nottingham Forest por una operación de rodilla, el veterano delantero sigue siendo indispensable en el ataque de los All Whites, como demostró en la fase clasificatoria, donde acabó máximo goleador con nueve tantos.