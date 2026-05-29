EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:30 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La selección de Panamá cumplió con su primer entrenamiento en territorio brasileño, se trasladaron al Centro de Alto Rendimiento del club Vasco Da Gama para estar en ambiente prepartido.

Brasil y Panamá jugarán este domingo 31 de mayo en el estadio Maracaná desde las 4:30 pm y podrás verlo por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.