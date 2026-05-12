Mundial 2026| Curazao trae de vuelta a Dick Advocaat para dirija a su selección en el torneo

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Venezuela/El entrenador neerlandés Dick Advocaat, que clasificó a Curazao para el Mundial de 2026 y luego renunció para ocuparse de su hija enferma, volverá a ponerse al frente del equipo, afirmó este martes a la AFP el presidente de la federación de fútbol local (FFK).

Advocaat, de 78 años, clasificó por primera vez a una Copa del Mundo a Curazao, el territorio más pequeño que jamás se haya matriculado en la máxima cita del fútbol.

Pero renunció en febrero para dedicarse a la salud de su hija. Según medios neerlandeses, Advocaat aceptó volver a ocupar su antiguo cargo porque la salud de su familiar ha mejorado.

Será ahora el entrenador de más edad en dirigir un equipo en un Mundial.

"Advocaat ha vuelto", escribió a la AFP el presidente de la FFK, Gilbert Martina, en un mensaje telefónico este martes.

El anuncio sucede un día después de que la federación informara la dimisión del también neerlandés Fred Rutten, cuyo mandato de dos meses al frente del combinado se saldó con dos derrotas en marzo contra China (2-0) y Australia (5-1).

"No debe instalarse un clima que perjudique las relaciones profesionales sanas dentro del equipo o del cuerpo técnico. Por eso marcharse es la decisión correcta", afirmó Rutten citado en un comunicado de la FFK divulgado el lunes.

"El tiempo apremia y Curazao tiene que seguir adelante. Lamento el rumbo que han tomado los acontecimientos, pero deseo lo mejor a todo el mundo", agregó.

Advocaat, que dirigió en tres ocasiones a la selección de los Países Bajos y acumuló experiencias por todo el mundo, logró clasificar a la modesta selección caribeña de forma invicta al Mundial de Norteamérica.

Curazao, con una superficie de 444 km² y algo menos de 160.000 habitantes, está en un grupo exigente con Alemania, Costa de Marfil y Ecuador.

Debutará casi en un mes, el 14 de junio, ante los germanos en Houston, Texas.